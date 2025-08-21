G.E.M.鄧紫棋啟德騷破紀錄！台下失婚李蘊激嘴「新歡」畫面曝光全場尖叫

G.E.M.鄧紫棋相隔8年強勢回歸香港舞台，昨晚於啟德主場館完成尾場個唱，更寫下首位歌手連開五場的輝煌歷史！正當全場40,000名歌迷為她歡呼之際，台下竟出現驚人一幕，好姊妹何超蓮被大螢幕鏡頭捕捉到與李蘊當眾激吻，畫面極度震撼，而身邊卻未見老公竇驍蹤影，立即引爆全場尖叫！