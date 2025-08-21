G.E.M.鄧紫棋啟德騷破紀錄！台下失婚李蘊激嘴「新歡」畫面曝光全場尖叫
G.E.M.女王姿態登場 創啟德主場館五場新歷史
G.E.M.鄧紫棋相隔8年重返香港舉行個唱，成為首位於啟德主場館開騷的女歌手，更一口氣連開五場，吸引近200,000名觀眾入場，成功創下該場館的場次新紀錄。在尾場演出中，G.E.M.甫開場便以女王姿態，率領升級版巨型獅子浩蕩登場，氣勢磅礴。演唱會尾聲，她特別獻唱粵語版《天空沒有極限》，為這次香港巡唱之旅畫上完美句號，與全場40,000位歌迷共渡了一個充滿感動與歷史意義的晚上。
何超蓮孖李蘊台下啜嘴 Kiss cam鏡頭直擊全場尖叫
在G.E.M.創造歷史的感動時刻，台下觀眾席亦是星光熠熠。兩位好姊妹何超蓮及李蘊特意趁尾場結伴撐場，見證好友的重要時刻。開場前，何超蓮已被不少觀眾發現，她亦非常友善地向大家揮手，不過身邊卻非老公竇驍，而是另一閨密李蘊。當演唱會期間，台上大螢幕的鏡頭突然對準兩人，何超蓮與李蘊見狀立即興奮啜嘴，上演一幕女女激吻，令現場觀眾驚訝不已，尖叫聲響徹整個場館，成為當晚一大意外焦點。G.E.M.事後在IG回應：「你地Kiss cam簡直嚇我一跳」。
現場觀眾反應墟冚 見證歷史時刻勁興奮
G.E.M.這次返到香港開唱，不僅是她個人的里程碑，也讓等待已久的歌迷極為激動。在尾場演出中，除了何超蓮與李蘊的驚喜一吻引爆話題外，全場40,000名觀眾的熱情反應亦是演唱會的亮點。從G.E.M.登場到演唱經典歌曲，歌迷們全程跟著大合唱，氣氛相當熱烈。不少觀眾表示，能夠親身見證G.E.M.在香港的新場館寫下歷史新一頁，感到非常難忘和感動，整個晚上都沉浸在興奮與回憶之中。
李蘊事後晒出靚相，興奮表示：
鄧小姐I AM GLORIA香港場🥳
大成功❤️🔥破啟德主場館5場演唱會紀錄🎤🗒️
充滿正能量的三小時🔋
雖然已經看過好幾個地方巡演🤭
但每次也有不同領悟🥰
「見過光，就應該把光反射出去」
謝謝妳！帶給香港人無限力量與回憶！
有這樣一個好朋友..好驕傲🥹🥹
有人看到我和何小姐的Kiss Cam嗎？