李蘊離婚｜被質疑背叛前夫兼濫用公屋 凌晨首發文回應：睇人PK最開心
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33歲前女團「Cream」成員李蘊（Renee）近日驚爆離婚消息，迅速引起外界熱議！雖然李蘊未有公開離婚的真正原因，僅表示涉及法律問題不作回應，直到今日（27日）凌晨，才突然在社交網上以限時動態發文，大講自己的感受！
李蘊凌晨忽然抒發感受：其實都唔錯
李蘊在周二（25日）驚爆離婚消息後，先後引來網民質疑她曾背叛前夫，以及違反公屋規定「屈蛇」，對於這些批評，李蘊在今日（27日）凌晨約3點終首度發文回應，她在限時動態中寫道：
娛樂新聞，無關死亡，
有花生俾大家食下，
其實都唔錯，
睇人PK最開心㗎啦！
我都係咁話，
多謝所有朋友們記者們客戶們關心。
李蘊被網民質疑公屋「屈蛇」
李蘊自2015年與金融才俊羅章冠結婚，婚後李蘊更與老公一齊移居到廣州過少奶奶生活，並先後於2016至2018年間誕下一仔一女。不過李蘊日前受訪問時，就自爆已經離婚2年，現時香港廣州兩邊走的她，更被多次目睹回到觀塘娘家公屋居住，引來網民質疑她已搬離該公屋10年，應早已被「除名」，懷疑她違反租約規定「屈蛇」，不過李蘊並冇回應到這項質疑。
李蘊前夫曾發文暗示被背叛
翻查李蘊前夫羅章冠嘅社交平台，原來羅章冠自2022年底起就已曾連環發文暗示婚姻亮紅燈，更先後貼出唔少關於背叛嘅影片，今年2月他更貼出前妻李蘊現時活躍於嘅直播平台截圖，並配文表示「好玩，越來越有意思了」，疑似暗示發文與李蘊有關。
網民爆料李蘊與「榜一大哥」互動過密
李蘊近年以直播主身份在直播平台唱歌開live，成功吸引唔少fans關注之外，每次直播更獲fans「課金」支持，估計每月收入最少4萬港元！不過在李蘊離婚一事爆出後，就有網民指李蘊直播時與「榜一大哥」互動過密。羅章冠更曾在社交平台發文表示：「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫」、「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些。」疑似是2人離婚導火線之一。
撰文：東方新地圖片來源：IG@renee0727、IG@luo_zhangguan資料或影片來源：原文刊於新假期