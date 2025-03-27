李蘊離婚｜被質疑背叛前夫兼濫用公屋 凌晨首發文回應：睇人PK最開心

33歲前女團「Cream」成員李蘊（Renee）近日驚爆離婚消息，迅速引起外界熱議！雖然李蘊未有公開離婚的真正原因，僅表示涉及法律問題不作回應，直到今日（27日）凌晨，才突然在社交網上以限時動態發文，大講自己的感受！