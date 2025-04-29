李蘊重提未成年出道影濕身相風波 自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追

33歲李蘊（Renee）上月透露與金融才俊羅章冠離婚兩年，回復單身嘅李蘊近期就密密戰鬥格出po，為復出做好準備。日前（28日）李蘊就以嘉賓身份現身TVB Plus直播節目《奇情谷》，作為李蘊復出的「第一炮」，佢更在節目中重提當年14歲影濕身相風波，以及自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追等話題……