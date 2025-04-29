李蘊重提未成年出道影濕身相風波 自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追
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33歲李蘊（Renee）上月透露與金融才俊羅章冠離婚兩年，回復單身嘅李蘊近期就密密戰鬥格出po，為復出做好準備。日前（28日）李蘊就以嘉賓身份現身TVB Plus直播節目《奇情谷》，作為李蘊復出的「第一炮」，佢更在節目中重提當年14歲影濕身相風波，以及自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追等話題……
李蘊未成年出道影濕身相引極大風波
李蘊12歲時以童星身份出道，當年更因拍攝濕身照片引發軒然大波，成為頭條新聞。李蘊在節目中重提14歲影濕身相風波，兼表示當時年紀尚小，對拍攝毫無戒心：「當一個好普通嘅工作去做，應雜誌要求去影相，但係咁細個小朋友嗰時就牽起好大嘅風波。A1、C1全部都上曬，又牽涉好多法律嘅嘢啦，其實當時咁多輿論壓力底下嚟講，好懵懂，其實應該要驚嘅，但我唔係好知驚。」
李蘊亦透露，當時身邊的人都為她擔心，怕她無法承受輿論壓力，但年幼的她卻不以為然。不過如今再回首，李蘊才意識到事件影響之大，並感慨20年前的社會風氣較為保守：「依家啲零零後其實都好搏㗎，所以我覺得如果發生喺呢個世代係冇咁大風波！」
李蘊自爆與鄧紫棋曾獲同一男士力追
節目中，李蘊分享了與鄧紫棋和何超蓮的深厚友情。她透露與鄧紫棋因拍攝電影《愛出貓》結緣：「因為我哋同年紀啦，同星座啦，所以就好啱傾，日見夜見好自然就做到好朋友！」更爆料當年曾有一位男士同時追求她與鄧紫棋，她直言：「係有啲咁嘅事！」幸好二人對該男士均無興趣，反而令友情更加堅固，自己亦因為鄧紫棋而與何超蓮結緣。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、新傳媒資料庫、電影《愛出貓》劇照、renee0727資料或影片來源：原文刊於新假期