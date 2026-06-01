李蘊沉默多時終出手 一組度假照回應前夫「半個母親」指控
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現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee）與內地金融界才俊羅章冠離婚後，雙方多次在社交平台隔空交鋒，前夫更曾在母親節標註「半個母親」暗寸前妻。沉默多時的李蘊近日終於出手，一組與子女的親密度假照令外界對這段婚姻的真相再起好奇。
李蘊曬泳池擁抱照與兒女零生疏感
李蘊近日在個人社交平台上載多張與一對子女在內地度假的溫馨相片，並配上「最幸福的時光」字句，被外界解讀為隔空反擊前夫早前的指控。相片中三人在泳池裡緊緊擁抱，兩個孩子笑容燦爛地依偎在媽媽身旁，互動相當親密自然，完全看不出任何生疏感，與羅章冠口中「忽略子女」的形象形成強烈反差。
李蘊受訪婉拒正面回應前夫暗寸
李蘊近日接受訪問時，被問及前夫多次在社交平台暗寸一事，她表示「不想影響到小朋友」而婉拒正面回應。對於外界質疑她缺席子女生活，李蘊解釋是因為最近工作比較忙碌，但自己一有空就會帶小朋友出去玩，強調並非前夫所形容的對子女不管不顧，語氣克制但態度堅定。
羅章冠2022年大除夕發文暗指遭背叛
李蘊與羅章冠於2015年結婚後定居廣州，育有一兒一女，惟婚姻最終未能走到最後。羅章冠早在2022年大除夕於社交平台貼出一張粗口手勢相片，並多次提到自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，更直言「現實的情節比小說狗血得多」，疑似暗指前妻背叛導致婚變。及至母親節，他再度發文上載與女兒合照，標註「# 半個母親」並祝自己「# 母親節快樂」，火藥味極濃。
網民對李蘊度假照反應兩極意見分歧
李蘊曬出度假照後隨即引起網民熱議，有人留言支持「睇得出小朋友好錫媽咪」、「有心就夠」，認為工作忙碌不代表不愛子女。但亦有網民質疑「平時唔見人，放假先出嚟影相」、「孩子日常邊個湊先係重點」，認為偶爾見面不等於盡到母親責任，雙方粉絲在留言區爭論不休。
圖片來源：IG@renee072、IG@renee0727、ig@luo_zhangguan、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期