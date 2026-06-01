李蘊沉默多時終出手 一組度假照回應前夫「半個母親」指控

現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee）與內地金融界才俊羅章冠離婚後，雙方多次在社交平台隔空交鋒，前夫更曾在母親節標註「半個母親」暗寸前妻。沉默多時的李蘊近日終於出手，一組與子女的親密度假照令外界對這段婚姻的真相再起好奇。