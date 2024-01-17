30歲李賢孖蝦條哥拍溫泉片玩野外露出 言論超大膽：我鍾意露呀，你吹咩？

現年30歲的李賢（Leanne）自從拍過《學神出沒注意》後就備受網民關注，被封為「ViuTV隱藏版靚女主持」，近日她為網路紅人蝦條哥拍攝了一系列《日本打橫行》影片，第一集已經引起網民熱烈討論，除了因為當中有Leanne性感浸溫泉的「黃金畫面」外，仲因為Leanne的言論相當大膽，聽到網民嘩嘩聲！