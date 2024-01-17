30歲李賢孖蝦條哥拍溫泉片玩野外露出 言論超大膽：我鍾意露呀，你吹咩？
李賢Leanne 開黃腔大講AV劇情
李賢（Leanne）今次為蝦條哥所拍的影片，內容主要是介紹去日本自駕遊景點，以及他們所住的溫泉度假屋，但更吸引網民的是兩人對話的內容，當中可以見到Leanne說話可算零避忌，言談中竟然講到日本AV劇情，起因是Leanne一身打扮被指不適合在日本著去返工，因為會被批評在引誘上司，她隨即反駁：「唔係呀，我睇開嗰啲AV佢哋都係就算著恤衫、長裙，都係引誘到上司！」
Leanne更舉例說：「例如office個冷氣壞咗，好熱呀，跟住唔知點解就會成身濕晒，就透晒，同埋一定有黑絲，就sur～（做撕開動作）一係就出差，咁大間酒店或者咁大個地方，都係得一間酒店房，又或者係冇車返屋企。」蝦條哥即問她：「你都幾熟㗎喎，點解嘅？」Leanne笑言：「因為有睇開，我會睇劇情。」
李賢 形容前男友大十幾年係「進擊的巨人」
當被蝦條哥問到「係咪女仔年紀愈大需求愈大，男仔就相反年紀愈大需求愈細」時，Leanne就回答:「我都試過有啲男朋友大我十幾年（然後都係好猛烈嘅？）進擊的巨人！（但巨人壽命係得好短）係呀，所以佢哋每一個壽命都好短（你講個關係啫，不是佢變大嘅能力）係呀，係講個關係！」
李賢 忽然爆出「主奴調教」 強調冇睇開
Leanne更忽然講到「主奴調教」，原因係蝦條哥指有些女士係外表愈乖骨子裡愈反差，Leanne表示：「我有啲女性朋友，佢哋表面真係好斯文好文靜（內裡都好文靜）係呀，同佢哋傾偈時，佢哋對呢樣嘢都好內斂（佢欠一個調教係咪？）主奴調教。」蝦條哥即反問咩係「主奴調教」？令一向言論大膽的Leanne都deadair了幾秒，才回答他：「主人同奴隸，我冇睇開㗎！」
李賢 大膽問蝦條哥：你想走我後門？
其後兩人去到阿蘇神社，蝦條哥取笑Leanne一講到「進入」阿蘇神社就特別醒神，Leanne仲忽然話要「走後門」，蝦條哥話要畀Leanne行先，她即笑住反問：「你想走我後門？」又講到想在去買餸時結緣，被取笑年齡層係60至80歲不等，Leanne笑言：「冇錯，依個就係我嘅目標年齡層（咁你要裝啲聖水返去淋落佢個身度）係呀，希望會硬啲，即係我哋感情會堅硬啲！」
李賢 著泳衣浸半露天溫泉拍「黃金畫面」
去到溫泉渡假屋，Leanne著上白色兩件頭泳衣大浸半露天溫泉，首先教大家浸溫泉攻略，包括：「唔好浸太耐，唔好浸過膊，同埋最緊要嘅係千祈唔好喺溫泉入面進行任何劇烈嘅運動，因為血液流動得太快嘅時候就好危險！」
之後Leanne又教大家驅趕露天溫泉入面昆蟲的三個方法，一是「唔驚嘅話就徒手執咗去」，二是「用口吹，吹遠佢當睇唔到就算」，三是「日本溫泉通常有啲網仔，可以好似撈金魚一樣撈走啲蟲」，其中為了得到「黃金畫面」，第二個方法「用口吹」更重複影了兩次。
網民勁讚李賢有樣有智慧有身材有口才
不過有網民就指比起浸溫泉的畫面，Leanne在BBQ時突然打乞嗤的瞬間竟然更吸引，蝦條哥亦形容她打乞嗤時好豪邁，個聲亦好快、好sharp。網民睇完影片後都紛紛大讚：「Leanne好完美，有樣有智慧有身材有口才」、「Leanne真係冇得輸」、「由學神開始留意leanne，點解可以個性格咁正又靚女」、「Leanne gor 有時不經意地講黃腔先最自然」、「麻甩系靚女」等。
李賢 首次拍YouTube片即人氣急升
Leanne在影片中又講到自己由素人變藝人的經歷，原來她首次現身幕前，並非是在ViuTV《學神出沒注意》，而是在艾力Eric的YouTube頻道影片中，Leanne指她當時還是素人，IG Followers只有一千個，同艾力拍完片後就急升到一萬，她指在影片中只係純傾偈，傾男女之間的事，但因為她著了一條短裙褲，裙入面係有條褲，但仍令網民誤以為她有走光：「啲人都話見到神秘三角。」
Leanne續說：「仲有個節目叫《舉高雙手》估唔到有好多人睇，因為唔係黃金時段播，係朝頭早畀啲老人家小朋友睇，講健康嘢嘅，但唔知點解討論區就開始出現我啲露腳趾嘅鏡頭，係我啲FD見到話畀我知：『佢哋話你啲腳趾呀』其實純粹冇著襪之嘛！」
李賢 直言鍾意露：我覺得舒服我就會做
最後蝦條哥讚Leanne的IG掌握到流量密碼，問她有冇一絲係自己想影？Leanne直言：「我鍾意露囉，得唔得呀？」她續指：「個零月之前有個前度，佢有啲工作上嘅嘢搵我幫手，佢問我：『你敢唔敢唔露？』我話：『你都痴線嘅，我鍾意露呀，你吹咩？』我覺得件事靚呀嘛，我覺得舒服我就會做，最緊要係喺適當嘅地方做適當嘅嘢，咁嗰件事就唔會太過猥瑣或者太過不雅囉！」
Leanne又講到：「當我見到同行嘅女仔唔使點露，佢哋啲engagement都多過你、人氣都高過你嘅時候，你就會覺得：『嗯，好侮辱呀！』即係我攞晒出嚟啦，但都唔啱呢個市場口味，都冇辦法。」
睇埋Leanne其他溫泉靚相：
有片睇！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！