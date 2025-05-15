李金凱《中年好聲音3》自評決賽表現 簽約TVB最想拍《愛回家》演呢個角色

《中年好聲音3登峯之戰》總決賽結果揭曉，黃博摘下冠軍桂冠，張與辰榮獲亞軍，劉洋則奪得季軍。大熱門李金凱意外出局，無緣三甲，但他豁達表示並無不快，認為能在啟德體育園的盛大舞台表演已是難得體驗，僅遺憾少唱了兩首歌。他樂觀說相信下次還有機會唱給大家聽。