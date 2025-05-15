李金凱《中年好聲音3》自評決賽表現 簽約TVB最想拍《愛回家》演呢個角色
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《中年好聲音3登峯之戰》總決賽結果揭曉，黃博摘下冠軍桂冠，張與辰榮獲亞軍，劉洋則奪得季軍。大熱門李金凱意外出局，無緣三甲，但他豁達表示並無不快，認為能在啟德體育園的盛大舞台表演已是難得體驗，僅遺憾少唱了兩首歌。他樂觀說相信下次還有機會唱給大家聽。
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李金凱自評直播表現
李金凱坦言今次表現略有瑕疵，笑稱這就是現場直播的魅力！有失誤就是直播的魅力。他以10分滿分自評8分，認為細節處理仍有進步空間，歸因於緊張與興奮影響。對於三甲名單，他認同黃博、張與辰及劉洋的實力，特別提到劉洋的季軍名次或可更高，並幽默表示劉洋憑3萬元獎金應請他吃飯一個月。
視香港為家 感恩觀眾支持
談及未來計劃，李金凱表示：「我會經常來香港，因為這裏已經是我的家，是我的老家！有這麼多支持我的家人，我一定會常常回來！這裏是非常適合我！節奏、美食都很適合我！」他坦言比賽收穫遠超預期，沒想到歌聲能感動觀眾落淚，形容這份共鳴「非常神奇」。他視評審與支持者如家人，並希望未來分享更多幽默金句，帶給觀眾歡樂。
李金凱簽約無綫 盼演《愛回家》做呢個角色
李金凱透露已與TVB簽約，感恩平台讓他被看見：「這個舞台讓很多人都看見我們，喜歡我們，我們還是要知恩圖報，不能說風火了一把，很開心就拍拍屁股走人，不能這樣。」他表示未來將專注唱歌、搞笑等多元發展，甚至有意參與《愛．回家之開心速遞》，不在乎角色大小，笑稱可飾演無手病人。他坦言演戲不易，但憑過去拍短片的經驗，自信能勝任短篇演出，展現對新挑戰的開放態度。
圖片來源：MoreForms Media魔方全媒、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期