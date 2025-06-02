中年好聲音3｜李金凱李創偉「合體演出」還原張學友金曲 娛樂姓十足獲網民激讚
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《中年好聲音3紅白大戰》於昨晚（6月1日）播出下半場，20名「中3生」分別組成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪冠軍殊榮！其中，李金凱與隊友李創偉合體神還原張學友，演出精彩惹笑，獲網民大讚娛樂姓十足。
李金凱挑戰張學友金曲娛樂姓十足
《中年好聲音3》紅白大戰下半場將於6月1日（星期日）晚隆重播出，20位「中3生」火力全開爭奪最終勝利。當中白隊代表李金凱帶來震撼全場的模仿演出，挑戰張學友金曲《吻別》，無論唱腔、神情甚至肢體語言都幾可亂真。一開口便讓評審與觀眾眼前一亮，瞬間氣場爆棚，令全場嘩然。
合體演出爆笑登場 獲封「扮嘢大王」
為了全面還原「歌神」風采，李金凱更邀來隊友李創偉聯手上陣，邀請隊友李創偉「合體」演出，在旁模仿學友的經典手勢，與李金凱一唱一動配合默契，畫面誇張又抵死，笑爆全場。兩人在尾段更齊齊做出「飛吻」動作，Timing一流，成功收服海兒即場送心心。
李金凱演出後感性表示：「我不太在乎別人說我沒有手，我一樣可以玩得好開心！」真摯言語觸動人心，更贏得評審一致激讚，肥媽笑言：「李金凱笑到我癲鬼咗！」張佳添更直接封他為「扮嘢大王」，可謂實至名歸。
娛樂姓十足獲網民激讚
影片上傳不足一日，點擊率已迅速突破10萬，引發網民熱烈討論。不少網友認為李金凱坦然面對自己的身體狀況，非常享受表演過程，值得支持。網民留言說：「都唔知啲人煩乜，人哋早幾年已經響大陸上電視，都唔介意俾人睇」、「呢個idea係金凱自己建議，佢唔介意自己身體缺陷，好享受表演，積極面對」、「今晚真係俾金凱笑鬼死，佢把聲真係好似張學友」等。
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圖片來源：TVB、IG@lijinkai1212資料或影片來源：原文刊於新假期