李金凱恨演《愛回家》終於成真 監製極速度身訂造演邊個角色？
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在《中年好聲音3》中憑藉正能量、以及別具感染力的動人歌聲，成功入屋的李金凱，在總決賽當晚雖無緣三甲，但依然備受關注。已簽約無綫的金凱，早前接受媒體訪問時，公開表示希望能演出《愛．回家之開心速遞》，並像個小Fans般笑言：「我之前在公司飯堂有見過他們哩。」
李金凱恨演《愛回家》終於成真
金凱坦言不在乎角色大小，又謂知道演員之路不容易，但仍自信能勝任短篇演出，並期待在不同的舞台展示自己並回饋無綫：「這個（《中3》）舞台讓很多人看見我們、喜歡我們，我們要知恩圖報，不能說風火了一把，就拍拍屁股走人。」金凱又笑稱可演「無手病人」，相當吃得開，這亦是大家愛金凱的原因。
監製極速度身訂造演邊個角色？
為回應金凱的正能量及飲水思源精神，《愛‧回家》監製梁耀堅火速為金凱度身訂造了一個適合他的角色！李金凱將於6月正式降臨《愛‧回家》，一眾網友已經好期待！網民表示：「期待看你的演出，加油！」、亦有人建議一些角色參考：「動漫中華英雄的鬼僕都啱演！」、「最好加埋丁丁一起演仲好」、「飾演一個有手既人，鏡頭借位，用另一位藝人嘅手扮佢既手」。
《愛回家》譚輝智 飾演「何守烏」
TVB《中年好聲音2》亞軍譚輝智在《愛回家》中飾演「何守烏」，是熊家人的新鄰居，將與劉丹飾演的「根叔」熊樹根爭做大廈的立案法團主席。譚輝智直言演繹「何守烏」這個新角色時，最大困難是要背對白，同時仲要顧及表情，他表示因此感到壓力山大，自嘲仲有好大進步空間，更自認多NG。不過劉丹就讚譚輝智會透過觀察其他演員來學習反應，作為新人已有很大進步。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期