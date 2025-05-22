李金凱恨演《愛回家》終於成真 監製極速度身訂造演邊個角色？

在《中年好聲音3》中憑藉正能量、以及別具感染力的動人歌聲，成功入屋的李金凱，在總決賽當晚雖無緣三甲，但依然備受關注。已簽約無綫的金凱，早前接受媒體訪問時，公開表示希望能演出《愛．回家之開心速遞》，並像個小Fans般笑言：「我之前在公司飯堂有見過他們哩。」