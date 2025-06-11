李金凱《愛回家》玩自嘲被批劇本「走火入魔」網民反應兩極：佢本人都未出聲
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李金凱強勢加盟《愛．回家之開心速遞》昨晚（10）正式登場，首次拍劇即遇上兩大「難處」，幸得二姐全程貼身照顧！金凱與音樂界前輩單立文（豹哥）在劇中大Jam廣東歌，成為網絡熱話。
監製大讚金凱1件事
自《中年好聲音3》播出後，李金凱人氣急升，無綫隨即宣布他將加入《愛．回家》，消息一出即引起網民熱烈討論。今次他與單立文合作，除了有大量對手戲，還要現場合唱一曲陳奕迅嘅《今日》，兩人默契十足，網民大讚他們的結他與歌聲是「完美結合」。
雖然只拍攝兩幕戲，李金凱和單立文卻拍足大半個晚上。期間，李金凱的二姐全程貼身照顧，不但隨身攜帶歌詞和對白，讓他隨時練習，更在旁支持打氣，成為他堅強後盾。監製梁耀堅更為他度身訂造閃亮歌衫造型，務求令觀眾眼前一亮。監製大讚：「從第一次見面就感受到金凱對演戲充滿熱誠，拍攝當日準備充足，演繹恰到好處，值得期待。」
李金凱親揭兩大難處
首次拍劇，李金凱坦言遇到兩大難關：一是現場人多時會感到緊張，二是要將對白變成自然的說話。他透露：「我們只有昨天通話的七分鐘，而且還要唱廣東歌。」豹哥則全程力撐，直言被李金凱的歌聲感動，更指他是「大眾開心果」和「新的歡樂來源」。
被批劇本過火網民：演員自己都未覺得有問題
李金凱加入劇組後，網民對他與單立文的合作大感驚喜。不過，部分觀眾則批評TVB劇本過火，直言「TVB已經走火入魔，完全係心理唔平衡先會寫呢啲劇本。睇完好唔舒服」。同時亦有網民持不同看法，認為：「佢自己本人平時都係咁講😂（東張西望睇返嚟）」。
另有網友強調，李金凱本人對劇情並無異議，且許多殞疾人士心理韌性遠超常人，呼籲外界勿過分揣測其感受：「好多殘疾人士心理質素比健全嘅人強大，唔好諗到佢哋咁玻璃，四肢健全嘅人無謂老操心」、「演員自己都未覺得有問題 唔怕啦」。
圖片來源：TVB、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期