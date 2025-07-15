奇情谷｜生命鬥士李金凱親揭感情史 首曝擇偶條件一句話感動全場

TVB Plus全新節目《奇情谷》昨晚（14日）播出「生命鬥士」主題，邀請《中年好聲音3》參賽者李金凱分享人生故事。這位10歲因意外失去雙臂的勇敢男子，不但沒有被命運擊倒，反而以樂觀態度面對人生每一個挑戰，包括愛情路上的種種考驗。