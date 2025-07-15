奇情谷｜生命鬥士李金凱親揭感情史 首曝擇偶條件一句話感動全場
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TVB Plus全新節目《奇情谷》昨晚（14日）播出「生命鬥士」主題，邀請《中年好聲音3》參賽者李金凱分享人生故事。這位10歲因意外失去雙臂的勇敢男子，不但沒有被命運擊倒，反而以樂觀態度面對人生每一個挑戰，包括愛情路上的種種考驗。
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父親奇招訓練李金凱獨立 樂天性格成最大財富
李金凱的堅強性格並非天生，而是來自父親的悉心栽培。意外發生後，李父不但沒有過度保護兒子，反而刻意遲下班回家，迫使金凱學習各種生活技能。從用紙生火、煮飯燒柴到上廁所等基本技能，都是在父親的訓練下學會。而李父在家庭巨變後竟然去跳民族舞，被旁人質疑是否「瘋了」，但他告訴兒子：「越是這個時候，你越不能在乎別人的看法，必須轉移注意力讓自己生活下去。」
同母異父家姐犧牲事業 成最強後盾
除了父親的教導，金凱身邊還有一位默默付出的同母異父家姐。這位家姐為了照顧金凱的起居飲食，甚至犧牲了自己的飲品店生意，讓別人代為打理。金凱感動地分享家姐曾對他說的一句話：「金凱值得更好的」，這句話成為他繼續前行的動力，也讓觀眾為之動容。
大學戀情考驗重重 女友勇敢帶回家見父母
談到感情經歷，金凱坦言，「女仔愛上我要好大勇氣」。他分享了一段大學時期的戀情，當時女友膽子很大，主動帶他回家見父母。面對女友父母的反應，金凱自嘲說：「呢次真係『無對手』」，雖然對方父母起初不接受，但後來其中一位逐漸開始接受這段關係。
操場初吻成美好回憶 全校目擊超尷尬
最令金凱難忘的戀情發生在年輕時期，當時他與一位女同學在操場聊天，上課鈴聲響起時，女孩突然吻了他一下臉頰就跑開了。金凱回憶說：「當時全學校人都看見，確實有點害羞及尷尬，其實心裡面在偷笑，是人生中美好回憶。」這段純真的校園戀情至今仍深深印在他心中。
網民瘋狂發問擇偶條件 答案暖心到爆
節目推出加時版「快問快答」環節，網民反應熱烈，最多人想知道的竟然是金凱的擇偶條件。他的答案簡單直接卻充滿智慧：「只要愛上就可以，談戀愛不是讓你變成我想要的人，而是讓你成為更好的自己。」當被問及如果能重獲雙手最想做什麼時，金凱的回答再次溫暖人心：「首先會給所愛的人擁抱，接著便會學習樂器、翻山越嶺去觸摸世界萬物。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期