8點直樂｜Rachel真實身份曝光 曾參選港姐兼任KOL 18歲遭男導演恐嚇經歷曝光
Rachel參與 「The Choose Day」尋愛獲Winka及Day撮合
在最新一集《8點直樂》 「The Choose Day」環節中，Rachel以第三位女嘉賓身份登場，表示希望尋找一個願意一起打鬧說笑的另一半。COLLAR成員Winka及Day擔任邱比特角色，為她嚴選了Theo及Henry兩位男士作為約會對象。節目中一眾女藝人更組成「閨蜜團」考驗兩位男士的急才，場面輕鬆有趣。Rachel在節目中透露自己不太相信一見鐘情，認為長久陪伴才是愛情中最重要的元素。
李雨青曾公開被男導演約上住宅威脅經歷
Rachel過往曾接受訪問，公開自己18歲時一段驚險遭遇。當年她參加演員訓練班並順利畢業，其後被一名男導演約到其住宅簽合約。豈料該導演在場提出多項無理要求，包括「妳簽咗呢份約，妳個人要歸我所有」、「妳唔可以拍拖」，更恐嚇稱「就算妳坐喺度，我強姦咗妳都得」、「所有樓下CCTV都影住係妳自願跟我上去，妳告我唔入」。這些言語令當時年僅18歲的Rachel極度恐懼，所幸她最終安全離開現場。
李雨青曾參加《香港小姐2024》首輪面試
走出陰霾後嘅李雨青積極發展多元事業，除咗擔任模特兒同鋼琴老師外，她更於2024年6月參加《香港小姐競選2024》首輪面試，正式向選美舞台進發。李雨青本身擁有八分之一俄羅斯血統，外婆為俄羅斯混血兒，加上168cm嘅高挑身材同甜美笑容，參選消息一出即引起廣泛關注。她亦係一位全職動作演員，平日熱愛健身、打網球同水上運動，體能與外型兼備。
擁有超過45,000粉絲成為人氣KOL
李雨青目前在Instagram擁有超過45,000名粉絲，社交平台上經常分享拍攝工作同品牌活動嘅動態。她曾參與舞台劇《喂，再見。》演出，亦有份參加ViuTV節目《8點直樂》中嘅配對環節，節目中她表示希望搵到一個願意一齊打鬧說笑嘅另一半。從18歲被恐嚇到如今多棲發展，李雨青將所有重心放喺演藝事業上，目標係有朝一日成為電影中嘅女主角。
網民翻出舊事感嘆Rachel追夢路上歷盡艱辛
隨著Rachel在《The Choose Day》亮相，不少網民翻出她過往受訪片段，對其18歲時的遭遇表示震驚和心痛。有網民留言「18歲就要面對呢啲，真係好堅強」、「睇完佢嘅故事先知道娛樂圈入行有幾危險」，亦有人讚賞她敢於公開經歷，認為能夠警惕其他有志入行的年輕人。不少觀眾表示在節目中看到Rachel笑容甜美、態度積極，完全想像不到她曾經歷如此可怕的事情，紛紛祝福她能在節目中找到真正尊重和欣賞自己的伴侶。