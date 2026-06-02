8點直樂｜Rachel真實身份曝光 曾參選港姐兼任KOL 18歲遭男導演恐嚇經歷曝光

現年27歲的李雨青（Rachel）近日以嘉賓身份參與ViuTV節目《8點直樂》 「The Choose Day」環節，由COLLAR成員Winka及Day擔任邱比特為她配對理想對象，甜美形象令不少觀眾留下深刻印象。不過翻查資料，Rachel早年曾公開一段令人震驚的演藝圈經歷，18歲時被男導演約上住宅威脅，對方更揚言「強姦咗妳都得」，事件至今仍令人心寒。