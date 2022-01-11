李靚蕾禁聲18日後被BY2孫雨清算 王力宏最新近況曝光
2021年12月最轟動華人娛樂圈的王力宏和李靚蕾離婚風波早前暫告一段落，而李靚蕾亦在12月23日之後一直禁聲，即管日前一名「王力宏工作人員」發聲在微博指控李靚蕾5宗罪，蕾神依然是不為所動。到2022年1日10日，早前被指是「小三」的BY2妹妹Yumi（孫雨）竟突然發聲明挑釁李靚蕾：「人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、BY2工作室微博
孫雨發聲明挑釁李靚蕾
自從李靚蕾早前「暗示」Yumi與王力宏「有關係」之後，BY2工作室已經發言表示「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」及後李靚蕾亦轉發該貼文反擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」即使爆出Yumi「送院急救」一事，網民仍是幾乎一面倒力撐蕾神。豈料蕾神上月23日開始禁聲18日後，Yumi突然爆翻炒舊事，By2工作室在微博向李靚蕾喊話：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。正義也許會遲到，但絕不會缺席！」更加標註李靚蕾。
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王力宏工作人員列出李靚蕾5宗罪
早前網民「黑喵警長」自稱認識的學長是王力宏身邊的工作人員曾公開爆料指王力宏向身邊的工作人員表示絕對沒有出軌，又稱Yumi與王力宏的「關係」只是宣傳新專輯。及後更列5點揭王力宏離婚內幕，包括指李靚蕾根本沒有王力宏出軌的實證、稱王力宏身邊工作人員因其工作行程繁忙相信他沒出軌、工作人員的房間隔鄰沒發現有出軌跡象等等。不過就坦言王力宏在婚前玩的很開放，惟他是事業至上的人，為了保存名聲所以在婚後再沒越軌行為。
王力宏最新動向
自從離婚風波爆發後，王力宏馬上動身回台灣，並需要進行過境的隔離生活，而他亦與李靚蕾一樣，久久未有在社交平台露面。終於中在他隔離結束當日，大量台灣媒體在王力宏工作室外守候，唯經理人回應傳媒時表示：「他不在金華街工作室，現階段最重要的是能回家看孩子。謝謝各位的關心，也期盼能給他們一些空間及時間，謝謝。」由於王力宏回台就直接進入隔離，至今過了20多天有機會與李靚蕾、孩子們見到面。