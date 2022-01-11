李靚蕾禁聲18日後被BY2孫雨清算 王力宏最新近況曝光

2021年12月最轟動華人娛樂圈的王力宏和李靚蕾離婚風波早前暫告一段落，而李靚蕾亦在12月23日之後一直禁聲，即管日前一名「王力宏工作人員」發聲在微博指控李靚蕾5宗罪，蕾神依然是不為所動。到2022年1日10日，早前被指是「小三」的BY2妹妹Yumi（孫雨）竟突然發聲明挑釁李靚蕾：「人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」