李靚蕾「最後」長文字面上放過王力宏 暗示會經司法程序作財產分配

王力宏與李靚蕾的離婚、約炮、召妓風波仍未完結！就在今日（23日）下午4時許，蕾神再度出招，與往常一樣，洋洋千字，分別帶出三個主題：一，為什麼不私下解決，要對三個孩子的爸爸這麼狠；二，說那麼多說到底就是為了錢，所以房子拿到，就不告了對嗎；三，對於無辜被波及的人道歉。