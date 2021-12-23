李靚蕾「最後」長文字面上放過王力宏 暗示會經司法程序作財產分配
王力宏與李靚蕾的離婚、約炮、召妓風波仍未完結！就在今日（23日）下午4時許，蕾神再度出招，與往常一樣，洋洋千字，分別帶出三個主題：一，為什麼不私下解決，要對三個孩子的爸爸這麼狠；二，說那麼多說到底就是為了錢，所以房子拿到，就不告了對嗎；三，對於無辜被波及的人道歉。
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]李靚蕾Jinglei
李靚蕾為何對王力宏那麼狠？
李靚蕾開首即動之以情，表示公開事情始末乃逼不得已的無可奈何之舉，畢竟即使到了公開後的今天，她還沒得到一句真誠的道歉，很易令人設身處地感受到，她要是沒公開，受到的對待只會更差，能得到道歉的機會更是天荒夜談。
李靚蕾再說之以理，以正反兩面，詳細析論公開或不公開王力宏的真面目，將會對三個孩子將來的身心健康產生極大影響。李靚蕾幾經思量後，認為一個把握機會改過的父親，才能成為孩子尊敬的榜樣。
李靚蕾拿到1.3億港幣豪宅就不告？
李靚蕾重申不告，是因為得到了應得的道歉，這是她一直以來的目的，亦相信道歉過後是事情得到決解的好開始。至於被外界質疑為了錢，李靚蕾直言：「關於房子的贈與，我是不會接受的。」示意外界不用再以錢財來曲解她的用意。不過，並不代表李靚蕾不要一分一毫，她只是不要王力宏的「贈與」，反而相信司法會為她和孩子分配合理的財產，簡單講即分他家產。
李靚蕾向無辜的人道歉
李靚蕾一如既往，道歉中並沒提及受影響極深的徐若瑄，但強調事件的相關人都付出了很多代價，並期望大家都將能回歸平靜生活。換言之，可以理解為李靚蕾決定把是次與王力宏的離婚風波正式畫上句號。
李靚蕾此篇千字文，簡簡單單三言兩語就反駁了外界對她的指責和詆毀，更在看似放下過去、原諒涉案人士的字裡行間，輕描淡寫地重申王力宏的過錯，大有罵人不帶髒字、割雞焉用牛刀的意味。