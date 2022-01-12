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傳李靚蕾已就王力宏帶3男硬闖一事報警 BY2Yumi挑釁蕾神繼續被忽視

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撰文：東方新地

由2021年12月李靚蕾與王力宏離婚而掀起的「蕾宏大戰」本來在2022年來臨之前已告一段落，但事隔大概三個星期，繼事件中被李靚蕾暗示與王力宏「有關係」的BY2妹妹Yumi（孫雨）竟然繼續發功，於日前挑釁李靚蕾。終於蕾神再度發聲，有消息更指出她今日（12/1）正式向警方備案。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]、BY2工作室微博

Yumi一直否認自己與王力宏「有關係」。（圖片來源：IG@yumisecrets）
Yumi一直否認自己與王力宏「有關係」。（圖片來源：[email protected]

Yumi日前呼籲李靚蕾報警

2022年1日10日，被指是「小三」的BY2妹妹Yumi（孫雨）突然發聲明挑釁李靚蕾。事源在李靚蕾早前「暗示」Yumi與王力宏「有關係」之後，BY2工作室已經發言表示「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！​​​」及後李靚蕾亦轉發該貼文反擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」即使爆出Yumi「送院急救」一事，網民仍是幾乎一面倒力撐蕾神。終於在1月10日Yumi突然爆翻炒舊事，By2工作室在微博向李靚蕾喊話：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。正義也許會遲到，但絕不會缺席！」更加標註李靚蕾。

以為事件會告一段落，但BY2工作室突然再挑事端。（圖片來源：BY2工作室微博）
（圖片來源：BY2工作室微博）
（圖片來源：BY2工作室）
（圖片來源：BY2工作室微博）

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李靚蕾回應Yumi挑機

及後李靚蕾在1月11日再發長文，內容除了是清算王力宏的種種罪行之外，在最後一點亦有回應Yumi的查詢，蕾神表示該訊息有可能在1,512萬個訊息之中埋沒了，更拍了電話屏幕影片去搜尋該訊息亦搜尋不到。最後又暗示王力宏和「閨密」的近日不斷發放的消息要適可而止。及後BY2工作室又先後再發文，稱李靚蕾在顛倒是非和撒謊，而且直斥蕾神人不在內地所以不用顧「法律責任」。可是靚蕾直至再發文反擊王力宏的指控文章中，半句都沒再提過關於BY2工作室的指控。

（圖片來源：IG@jl.leilei）
（圖片來源：[email protected]

BY2工作室狙擊再狙擊

在李靚蕾「沒有提及Yumi」的長文發表之後，有台灣傳媒表示，警方曾透露李靚蕾於9日下午4點多直接致電給大安分局新生南路派出所所長，並講述王力宏帶人回家的情況，然而蕾神最後只向所長表示「詢問」，未有備案。之後Yumi疑似又再次挑釁蕾神，早前聲稱是Yumi朋友的微博號「做個小孩007」發文批評蕾神可以直接致電「所長」卻引不落案：「全職家庭主婦可以直接打給所長本人『詢問』。拒絕警察派人上門，轉頭微博小作文辦案。特權就是好，可以秒上熱搜，可以直接打給所長完成報警，而By2自己得去派出所報警，還被說報假警和浪費警力。」

（圖片來源：BY2工作室）
（圖片來源：BY2工作室微博）
（圖片來源：做個小女孩007微博）
（圖片來源：做個小女孩007微博）

李靚蕾已備案

而根據台灣傳媒的最新消息指，李靚蕾在1月12日下午委託管家持她簽名前往派出所正式備案，用意是記錄低王力宏騷擾紀錄，作為李靚蕾日後離婚官司訴訟的佐證，但目前尚未正式提告。

李靚蕾與王力宏的離婚風波沒完沒了。（圖片來源：IG@jl.leilei）
李靚蕾與王力宏的離婚風波沒完沒了。（圖片來源：[email protected]
李靚蕾指當日王力宏帶著3名男子硬闖吾疆，不但猛力搖門、還要求她拆除家中監視器。（圖片來源：IG@jl.leilei）
李靚蕾指當日王力宏帶著3名男子硬闖吾疆，不但猛力搖門、還要求她拆除家中監視器。（圖片來源：[email protected]

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