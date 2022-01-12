傳李靚蕾已就王力宏帶3男硬闖一事報警 BY2Yumi挑釁蕾神繼續被忽視

由2021年12月李靚蕾與王力宏離婚而掀起的「蕾宏大戰」本來在2022年來臨之前已告一段落，但事隔大概三個星期，繼事件中被李靚蕾暗示與王力宏「有關係」的BY2妹妹Yumi（孫雨）竟然繼續發功，於日前挑釁李靚蕾。終於蕾神再度發聲，有消息更指出她今日（12/1）正式向警方備案。