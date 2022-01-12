傳李靚蕾已就王力宏帶3男硬闖一事報警 BY2Yumi挑釁蕾神繼續被忽視
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、BY2工作室微博
Yumi日前呼籲李靚蕾報警
2022年1日10日，被指是「小三」的BY2妹妹Yumi（孫雨）突然發聲明挑釁李靚蕾。事源在李靚蕾早前「暗示」Yumi與王力宏「有關係」之後，BY2工作室已經發言表示「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」及後李靚蕾亦轉發該貼文反擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」即使爆出Yumi「送院急救」一事，網民仍是幾乎一面倒力撐蕾神。終於在1月10日Yumi突然爆翻炒舊事，By2工作室在微博向李靚蕾喊話：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。正義也許會遲到，但絕不會缺席！」更加標註李靚蕾。
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李靚蕾回應Yumi挑機
及後李靚蕾在1月11日再發長文，內容除了是清算王力宏的種種罪行之外，在最後一點亦有回應Yumi的查詢，蕾神表示該訊息有可能在1,512萬個訊息之中埋沒了，更拍了電話屏幕影片去搜尋該訊息亦搜尋不到。最後又暗示王力宏和「閨密」的近日不斷發放的消息要適可而止。及後BY2工作室又先後再發文，稱李靚蕾在顛倒是非和撒謊，而且直斥蕾神人不在內地所以不用顧「法律責任」。可是靚蕾直至再發文反擊王力宏的指控文章中，半句都沒再提過關於BY2工作室的指控。
BY2工作室狙擊再狙擊
在李靚蕾「沒有提及Yumi」的長文發表之後，有台灣傳媒表示，警方曾透露李靚蕾於9日下午4點多直接致電給大安分局新生南路派出所所長，並講述王力宏帶人回家的情況，然而蕾神最後只向所長表示「詢問」，未有備案。之後Yumi疑似又再次挑釁蕾神，早前聲稱是Yumi朋友的微博號「做個小孩007」發文批評蕾神可以直接致電「所長」卻引不落案：「全職家庭主婦可以直接打給所長本人『詢問』。拒絕警察派人上門，轉頭微博小作文辦案。特權就是好，可以秒上熱搜，可以直接打給所長完成報警，而By2自己得去派出所報警，還被說報假警和浪費警力。」
李靚蕾已備案
而根據台灣傳媒的最新消息指，李靚蕾在1月12日下午委託管家持她簽名前往派出所正式備案，用意是記錄低王力宏騷擾紀錄，作為李靚蕾日後離婚官司訴訟的佐證，但目前尚未正式提告。