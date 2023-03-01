李靜儀聞口罩令解除感興奮 連環發動態分享化妝品 即騷靚樣滿足粉絲
李靜儀聞口罩令解除感興奮 相當期待騷靚樣滿足粉絲
政府昨日（28日）正式宣布於3月1日起解除口罩令，極多港人都表示期待，連女星李靜儀都不例外！
李靜儀一聞政府解除口罩令的消息，即刻在IG發表限時動態表示：「開心開心，歷時三年，終於唔使強制戴口罩，夏天唔使咁辛苦，啲唇膏又唔使放埋一邊啦」睇嚟李靜儀真係急不及待想除罩，大騷靚樣滿足粉絲咁喎！隨後李靜儀即連發限時動態分享化妝用品及裝容，似乎為咗除罩見大家，已經做足準備執靚自己個樣。
李靜儀無懼寒冷 日本著「JK短裙LooK」好吸睛
李靜儀向來貪靚錫樣，佢早前到了日本遊玩，期間不斷拍片，曬在當地遊玩的美照，其中一段影片李靜儀穿著了日本女子高中生「JK短裙LooK」，展示一雙長腿，雖然平平無奇，但勝在一雙長腿搭救。而李靜儀雖然已經31歲，但女子高中生打扮依然沒有違和感！
李靜儀打扮激似赤木晴子
當時李靜儀去了日本江之島，這個場景便是《男兒當入樽》知名場景之一，Heidi穿上了日本女子高中生的校服，即時令人聯想到她是動漫中的女主角赤木晴子。
李靜儀收埋超過20萬Chanel珍藏
李靜儀除咗貪靚，仲喜歡把自己收藏的Chanel手袋拍片與網民分享，近年活躍於時尚界的李靜儀，已成為YouTube網紅，單靠YT的點擊率收入非常可觀，早前她拍片大晒價值超過20萬的Chanel 手袋，片中見她擁有的款式非常多，相信她早已是Chanel VIP。
李靜儀其他靚相
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略