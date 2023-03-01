李靜儀聞口罩令解除感興奮 連環發動態分享化妝品 即騷靚樣滿足粉絲

疫情打擾港人生活咁耐，隨政府正式宣布於3月1日起解除口罩令，極多港人都表示期待，更表示終於回復正常生活！興奮嘅又點只市民，女星李靜儀（Heidi）亦在IG發表限時動態，表示終於唔使將唇膏放埋一邊，似乎對於有得騷靚樣俾人睇，感到相當雀躍！