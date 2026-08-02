Heidi李靜儀獨遊惹包養疑雲！被寸「帶住兩條豺狼」 24字火力全開反擊
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前女團成員李靜儀（Heidi）與李蔓瑩（Renee）於Podcast節目《李想之間》大談女性獨遊話題，意外揭露網民質疑她出國全靠金主撐腰。面對大量酸民指控她背後有男人包養，她決定不再啞忍並親自開腔反擊！
李靜儀最長曾獨遊韓國8日 屢被指男人包養
李蔓瑩與好友李靜儀早前結伴前往葡萄牙旅遊，兩人其後在共同主持Podcast節目《李想之間》探討女性獨自出遊話題。李靜儀在節目中透露自己最長曾獨遊韓國八日，卻經常在分享旅遊影片時遭到網絡酸民瘋狂攻擊。有網民在留言區直指「明眼人都知道你帶住兩條豺狼去拍片啦」，甚至咬定她「背後肯定有金主／男人包養」，直指年輕女性不具備負擔外遊開支條件。
李靜儀火力全開反擊：完全反晒白眼
面對莫須有指控，李靜儀在節目上大反擊，直言自己幾乎二十四小時全天候記錄一個人上車及酒店開箱過程。她無奈表示網民總覺得她將男人藏起來，直言酸民覺得她「肯定就係帶住啲男人，比男人包，完全反晒白眼」，並拋下一句「你要扮瞓覺。冇人叫得醒你。你要信就信，唔信就唔信」。身旁的李蔓瑩亦開腔力撐拍檔，指網絡上「明眼人」充滿幻想，總覺得漂亮女生不可能獨自去旅行，並對李靜儀表示「其實你已經講得好得體㗎啦」。
前女團偶像積極轉型投資私人健身室
翻查資料，李靜儀近年積極從偶像轉型為時尚界及美妝界KOL，生活圈子與質素大幅度飆升。她除了經常出入各大名牌時裝週及頻頻展示最新款名牌手袋，近日更在社交平台高調曬出搭乘頭等艙出行照片。除了依賴強勁吸金力，她早於2021年已逆市升格成為老闆，與友人合資於觀塘開設私人健身室，目前正處於商界與娛樂圈雙線發展階段。
粉絲留言力撐：獨遊萬歲
節目播出後引發大量討論，李靜儀強調現代女性完全有能力為自己快樂負責，不需要透過他人獲取幸福，網友力撐：「究竟係咩人先會覺得女仔冇經濟能力負擔自己一個去旅行嘅錢？？？」。同時也有不少支持者期待她們未來繼續拍攝更多內容，留言表示「希望兩位去 solo或double或multiple 旅行都小心安全，影多啲靚片靚相我地睇～」、「獨遊萬歲」。
圖片來源：spotitalk、IG@heidibibe資料或影片來源：原文刊於新假期