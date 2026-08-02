Heidi李靜儀獨遊惹包養疑雲！被寸「帶住兩條豺狼」 24字火力全開反擊

前女團成員李靜儀（Heidi）與李蔓瑩（Renee）於Podcast節目《李想之間》大談女性獨遊話題，意外揭露網民質疑她出國全靠金主撐腰。面對大量酸民指控她背後有男人包養，她決定不再啞忍並親自開腔反擊！