許倚榕

李麗珍25歲女許倚榕氣質有別於媽媽 激似全盛期陳法拉 網民追問何時出道

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高質星二代何止沈月、關楓馨，李麗珍和前夫許愿的25歲女兒許倚榕，大蛻變愈大愈靚，有別於媽媽李麗珍的甜美外型，但擁有一雙長腿的許倚榕被指同陳法拉撞樣﹗同樣氣質非凡﹗

許倚榕唔似李麗珍 似陳法拉

李麗珍女許倚榕今年25歲，在加拿大大學主修設計，向來低調的許倚榕自被發現社交網後，網民驚訝昔日同爸爸如餅印的怕醜四眼妹，已長大成氣質美少女，被指無論正面定側面，以致氣質都激似陳法拉﹗網民留言指：「無珍妹咁肉地，但有靚腿﹗」、「似全盛時期的陳法拉」、「唔似阿媽阿爸似法拉」等﹗

許倚榕 許倚榕淡妝好清純﹗
許倚榕淡妝好清純﹗（圖片來源：IG＠annise_____）
許倚榕 許倚榕穿上低胸晚裝與友人聚會，由清純氣質變得有女人味﹗
許倚榕穿上低胸晚裝與友人聚會，由清純氣質變得有女人味﹗（圖片來源：IG＠annise_____）
許倚榕 陳法拉05年度國際華裔小姐競選亞軍而入行﹗
陳法拉05年度國際華裔小姐競選亞軍而入行﹗ （圖片來源：IG＠falachenfala）

李麗珍代落閘：個女對幕前冇興趣

有指許倚榕成為不少娛樂公司及模特兒公司的目標，可惜大學畢業後的她選擇低調生活﹗不過李麗珍卻表明不支持女兒入行，又代為發言指女兒對幕前冇興趣，只想在設計方面發揮所長，而且不喜歡五光十色的生活，只想低調生活﹗早前卻突然公開兩輯一黑一白造型照，立即被網民追問是否準備好出道﹗

今年24歲許倚榕盡得靚媽李麗珍真傳，激罕以吊帶低胸裙拍攝。
今年25歲許倚榕激罕以吊帶低胸裙拍攝。（圖片來源：@moonbirdproduction）
許倚榕 李麗珍 騷長腿
騷長腿（圖片來源：@moonbirdproduction）

李麗珍唔想女兒入行，不過早前許倚榕卻罕有貼出黑白造型照，服裝、髮型及化妝明顯經過精心設計，穿上吊帶背心裙，激罕微性感低胸又騷長腿，對鏡頭擺出各種甫士，輕撥秀髮，散發仙氣﹗被網民大讚絕對有潛質加入娛樂圈﹗被網民追問是否準備入行﹗許倚榕未有回應，亦未有提及拍攝兩輯相的因由﹗

李麗珍 許倚榕另一輯白色造型照，都一樣養眼﹗
許倚榕另一輯白色造型照，都一樣養眼﹗（圖片來源： [email protected]
許倚榕 李麗珍 五官標緻﹗
五官標緻﹗（圖片來源： [email protected]

一代性感女神李麗珍與音樂人許愿離婚後，一直同囡囡許倚榕 (Annise) 相依為命。轉眼間許倚榕已經25歲，仲愈大愈索㖭！許倚榕是否挾星二代之名入行，仍未知曉﹗只知道她與好友孖住在網上賣衫，自己做埋生招牌﹗在網店上賣韓式便服，全部時裝都由她和拍檔親自示範吸客﹗

許倚榕 露肩裝，好吸睛﹗
露肩裝，好吸睛﹗（圖片來源：IG＠annise_____）
李麗珍 許倚榕孖友人在網上賣韓式時裝，自己做埋生招牌。
許倚榕孖友人在網上賣韓式時裝，自己做埋生招牌。（圖片來源：許倚榕IG）
許倚榕 李麗珍 網上時裝店主要賣少女便服。
網上時裝店主要賣少女便服。（圖片來源：許倚榕IG）

李麗珍囡囡許倚榕女大十八變

仲記得細細個已跟住爸爸出席公開活動，許倚榕當年仲戴住眼鏡怕怕醜醜，不過女大十八變，大學畢業的許倚榕已長得亭亭玉立，眼大大、鼻高高五官標緻，白滑纖幼長腿同樣吸睛，同媽咪有得揮！

許倚榕 李麗珍 成功遺傳媽咪嘅優良基因，Annise愈大愈索。
許倚榕愈大愈索。
54歲李麗珍拍埋去22歲囡囡許倚榕身邊，十足兩姊妹！
李麗珍拍埋去囡囡許倚榕身邊，十足兩姊妹！
許倚榕 早前李麗珍孖Annise齊齊慶祝生日。
年前李麗珍孖女兒許倚榕齊齊慶祝生日。

許倚榕不時喺IG開心share 生活相，年前同媽媽 一齊慶祝生日，拍埋去天生 baby face 嘅李麗珍身邊，十足兩姊妹一樣！爸爸許愿亦不甘示弱，大晒同個女嘅今昔對比圖，證明童年、現在都咁可愛！

許倚榕 李麗珍 當年同許愿結婚，被傳媒冠以 「美女與野獸」 組合，最終離婚，囡囡倚榕一直跟隨媽媽生活。
當年同許愿結婚，被傳媒冠以 「美女與野獸」 組合，最終離婚，囡囡倚榕一直跟隨媽媽生活。
許倚榕 李麗珍 許愿同囡囡關係亦唔錯，時有見面食飯，許愿亦大嘆女兒大得快。
許愿同囡囡關係亦唔錯，時有見面食飯，許愿亦大嘆女兒大得快。
許倚榕 許愿感恩得此貼心女兒﹗
許愿感恩得此貼心女兒﹗（圖片來源：FB＠clarence hui）
許倚榕 曾帶女去捧杜麗莎場﹗
曾帶女去捧杜麗莎場﹗（圖片來源：FB＠愿）
許倚榕 李麗珍 小時候嘅Annise戴上眼鏡一臉稚氣，估唔到女大十八變家陣變得咁靚。
小時候嘅許倚榕一直跟媽媽生活，戴上眼鏡一臉稚氣。

名花有主常出po放閃 唔做藝人做設計

許倚榕咁靚女當然大把人追，可惜佢早已名花有主，仲經常 po 出同男友嘅甜蜜合照放閃，又攬又錫鬼咁煙韌，不過有指二人已分手，許倚榕身邊亦已換上另一男伴，有指同樣高質。雖然以許倚榕嘅條件要喺娛樂圈闖一番事業絕對唔難，不過李麗珍曾經講過囡囡冇意入行，只想向設計方面發展。李麗珍更表示從來不會嚴管囡囡嘅工作以及感情事，因為囡囡自幼生性，不用她操心，只要囡囡開心就好，母女感情好好！

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人

許倚榕 李麗珍 Annise經常出po晒同男友合照放閃，型男索女襯到絕！
許倚榕經常出po晒同男友合照放閃！
許倚榕 李麗珍 22歲女青春無敵，加埋對白滑長腿夠晒殺食！
青春無敵，加埋對白滑長腿夠晒殺食！
許倚榕 李麗珍 偶爾嚟個健康小性感。
偶爾嚟個健康小性感。

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人

許倚榕 李麗珍 側面睇仲好有仙氣添！
側面睇仲好有仙氣添！

重溫：2016年被李麗珍飛 潘源良慘遭分手

50歲李麗珍及56歲潘源良突傳分手！當時事發皆因李麗珍好友張文慈於微博貼上跟珍妹合照，留言：「傻豬~忘記他吧！鞋若不合穿，勉強著也是痛！」似叫珍妹忘記過去，之後齊齊到台灣旅行，相信順道為珍妹治情傷！

潘源良聞分手感愕然

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人
許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人

據知，李麗珍同潘源良於上述微博曝光前一個月前已經分手！潘源良2016年5月底跟朋友去意大利睇歐冠決賽，當時珍妹帶女兒許倚榕返加拿大讀書，二人分道楊鑣，各有各生活。對於分手一事，潘源良大感愕然說：「邊度講㗎，張文慈講？咩人嚟？總之我了解吓佢講咩先，依家完全唔了解情況好難答你。佢(珍妹)好似呢兩日去台灣，好似話張文慈話幫佢睇醫生醫腳。我了解下先，佢又唔喺香港，我又唔知咩事。」

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人

三離三合

潘源良曾直言與珍妹「三離三合」：「1986年我搵佢合作拍電影，大家相識後，很快有呢種(戀愛)感覺，不過最終冇繼續落去，各有各發展。」當年李麗珍跟潘源良拍《戀愛季節》傳出不倫之戀，有傳當年李麗珍介入令男方婚姻破裂，不過二人感情無疾而終！直至1992年，當年珍妹憑神劇《大時代》方婷一角，事業漸有起色，二人雖然於公開場合中重遇，可惜當時潘源良因要到外國工作，未有重新發展！其後珍妹於1996年與香港音樂創作人許願結婚，被傳媒冠以「美女與野獸」組合，婚後育有一女許倚榕，至2000年，李麗珍與許願離婚，女兒撫養權歸其擁有。

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人

爆3P孽緣

2004年，珍妹因與已婚髮型師馬桂燦(Jacky Ma)夫婦爆出3P醜聞，事件震驚整個娛樂圈，而珍妹曾因此半隱退香港影壇。
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九年情又告終

兜兜轉轉後，直至2007年，潘源良同珍妹又再次碰面，雖然多年冇見，但雙方戀愛感覺仍在，加上大家都冇太大改變，於是感情發展神速！雖然有傳珍妹19歲女兒許倚榕唔希望佢哋一齊，但據知潘源良跟倚榕相處融洽，關係如朋友，而分手導火線，有指珍妹任性性格所致，就算潘源良脾氣再好，都未必能處處包容！2018年，潘源良與年輕十七年女友Rita在多倫多結婚﹗

許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人
許倚榕和李麗珍﹗（圖片來源：東方新地）
許倚榕 李麗珍22歲長腿囡囡愈大愈索 名花有主無意做藝人
三人行，潘源良曾帶許倚榕去買結他，感情融洽﹗（圖片來源：東方新地）

撰文：東方新地圖片來源：IG＠annise_____、[email protected][email protected]

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