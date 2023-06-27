72歲李龍基代言壯陽補藥唔尷尬 大讚36歲未婚妻高質要𥄫實

現年72歲的李龍基正計劃今年跟36歲女友王青霞（Chris Wong）結婚，不僅受對方感染而年輕化，更因為不煙不酒、生活檢點，且早於廿年前已注重補健，縱然72歲依然「有心有力」，幹勁十足。近日，他獲邀為男士系列補健產品拍攝廣告，分享保持精壯活力的心得。