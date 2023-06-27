李龍基 壯陽

72歲李龍基代言壯陽補藥唔尷尬 大讚36歲未婚妻高質要𥄫實

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現年72歲的李龍基正計劃今年跟36歲女友王青霞（Chris Wong）結婚，不僅受對方感染而年輕化，更因為不煙不酒、生活檢點，且早於廿年前已注重補健，縱然72歲依然「有心有力」，幹勁十足。近日，他獲邀為男士系列補健產品拍攝廣告，分享保持精壯活力的心得。

李龍基 壯陽 72歲的李龍基正計劃今年跟36歲女友Chris結婚。
72歲的李龍基正計劃今年跟36歲女友Chris結婚。（圖片來源：[email protected]
李龍基 壯陽 非常恩愛。
非常恩愛。（圖片來源：[email protected]
李龍基 壯陽 他獲邀為男士系列補健產品拍攝廣告。
他獲邀為男士系列補健產品拍攝廣告。（圖片來源：大會提供）
李龍基 壯陽 縱然72歲依然「有心有力」，幹勁十足。
縱然72歲依然「有心有力」，幹勁十足。（圖片來源：大會提供）

代言壯陽藥絕不尷尬

對於拍攝男士系列產品廣告，李基龍表示絕不尷尬，他認為隨着年齡增長，身體機能容易出現損耗，補健品有助補充機能，他說：「年紀大咗係需要補充，令某方面功能先會強大，唔好話特別強大，保持正常已很開心，所以我絕對不會尷尬，若果冇咁嘅行為，人類就絕種，所以我覺得好嘅產品就值得推薦。」

李龍基 壯陽 代言壯陽藥絕不尷尬。
代言壯陽藥絕不尷尬。（圖片來源：大會提供）

不介意以「爺孫戀」形容與女友關係

外界以「爺孫戀」形容李龍基與女友的關係，李龍基坦言絕不介意：「由始至終覺得愛情係冇年齡區分，最重要佢真心對我，我又真心對佢。」跟年輕自己36載的女友相處，李龍基指潛意識不自覺地迎合對方，因此處事及說話模式都變得年青。

李龍基 壯陽 李龍基不介意外界以「爺孫戀」形容他與女友的關係。
李龍基不介意外界以「爺孫戀」形容他與女友的關係。（圖片來源：[email protected]

讚未婚妻高質要𥄫實

對於擁有一個年輕貌美的女友，李龍基當然感到自豪，笑言不介意身邊朋友羨慕或妒忌，但李龍基亦坦言女友如此高質，自己難免會有壓力，他鬼馬地說：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」李龍基對女友十分寵愛，他透露互相包容便是二人相處之道，談到婚後可有生育計劃？李龍基表示會順其自然。

李龍基 壯陽 對於擁有一個年輕貌美的女友，李龍基當然感到自豪。
對於擁有一個年輕貌美的女友，李龍基當然感到自豪。（圖片來源：[email protected]
李龍基 壯陽 又話女友如此高質，自己難免會有壓力。
又話女友如此高質，自己難免會有壓力。（圖片來源：[email protected]

努力工作 盡情去玩

另外李龍基強調事業與家庭上要有一個平衡，他指現階段心態是努力工作，盡情去玩，在歌唱路上仍然有一份熱血追求，更即將7月跟好友葉振棠在伊館開演唱會，「以前唱歌、拍戲都係為搵食，尤其是唱歌，唱完收到錢就算，而家嘅我會自己出錢製作、寫歌，最近我都作咗幾隻歌，而家搵緊朋友幫手填詞、編曲，甚至錄音，賺唔賺錢唔重要，最緊要滿足自己。」

李龍基 壯陽 李龍基指現階段心態是努力工作，盡情去玩。
李龍基指現階段心態是努力工作，盡情去玩。（圖片來源：大會提供）
李龍基 壯陽 仲會自己出錢製作，寫歌。
仲會自己出錢製作，寫歌。（圖片來源：大會提供）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供，[email protected]

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