74歲李龍基揭與36歲愛人性生活 一周行房「十幾次」即場示範：我可以做30下
李龍基即場「深蹲」 自信應對年齡差距話題
李龍基與王青霞年齡相距甚遠，他透露二人初交往時曾遭遇女方家人的反對，但最終因無法阻撓而默認了這段感情。對於外界稱其為「爺孫戀」或戲封「提款基」，李龍基毫不介懷，笑言：「好開心，提款機肯定好多錢啦！」當被問及吸引王青霞的魅力何在，他謙虛表示不清楚，「兩個人係match到就match到。」主持火火好奇他在性生活中如何滿足比自己年輕37歲的妻子，吳若希補充道：「都真係需要體力。」
李龍基隨即現場示範「深蹲」，豪邁表示：「我可以做30下！」火火笑問：「每次30下？」他自信回應：「係！每次30下。」火火再追問：「我指同老婆嗰陣時喎？」李龍基笑著澄清：「唔係，同老婆點可以就咁企喺度啫？」展現幽默一面。
健康生活支撐婚姻 李龍基透露一周行房逾兩次
談及如何保持身體狀態以照顧王青霞，李龍基坦言：「老實講，男人到咁上下都真係要少少保養。」他表示並非依賴補品，而是注重飲食節制，「我幾自滿嘅，因為我生活幾正常，同埋keep住運動。」他更透露會加強鍛鍊，盼在王青霞出獄後獻上「大禮」。當網民問及他與王青霞一周行房頻率時，李龍基坦率回應：「冇乜定嘅，一個禮拜譬如十幾次……講笑……正常啦正常啦。」
火火追問：「一個星期有冇兩次呀？」李龍基笑答：「有時唔止，認真，可能身體健康啦！」其直爽態度令主持驚訝不已，現場氣氛因他的豁達而更顯輕鬆。
李龍基7月迎娶王青霞大爆生育計劃
李龍基接受訪問時透露那段日子（愛人坐監）確實比較辛苦，每天工作到很晚，但仍堅持一早去探望她，雖然辛苦但也值得。李龍基計劃在Chris出獄後立即前往內地登記結婚。「其實她之前也曾猶豫過，畢竟我們年齡差距較大，但現在她覺得我是個值得信賴的人。當我問『嫁唔嫁』，佢即刻答『嫁』，所以出獄當日我哋就會立即去登記！」
至於生育計劃，李龍基表示：「這些事情順其自然就好。」他強調婚禮將保持低調，並稱經過這次事件後，Chris已深刻體會到「平淡是福」的道理。
居住安排與生活規劃
關於居住問題，李龍基提到未婚妻在佛山有房產，但因距離工作地點較遠，考慮出售。「可能會出售佛山物業，或在中山、珠海等地重新置業，但目前還不是買房的最佳時機，可能會先租房過渡。」他明確表示不會在內地定居，認為香港才是最適合自己生活的地方。
未婚妻Chris獄中消瘦10幾磅
李龍基未婚妻Chris因逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等罪名，被判入獄25個月。去年10月在接受媒體訪問時，李龍基透露Chris將於今年7月7日出獄，現時在獄中消瘦了10幾磅，令他非常肉痛，仲話Chris好掛住「老公仔」。
他又講到未來的2大計劃，首先是因為Chris出獄之後暫時不能再來港，所以兩人將改為在深圳擇個吉日註冊結婚，屆時Chris便可以用另一個身份再申請來港。
婚後將同住Chris佛山1,800呎單位
第2個計劃，則是兩人婚後會住在佛山一個1,800呎單位，他指這個單位是Chris父親曾因擔心她嫁不出，而買給她作姑婆屋用。李龍基指雖然有不少好友都表示要去內地參加二人的婚禮，但他希望婚禮能夠低調地舉行，在婚後他將會香港、佛山兩邊走。
李龍基又表示曾因未婚妻Chris入獄一事而一度情緒低落，拒絕參加任何活動，甚至食慾都受到影響。幸好有朋友的鼓勵和關心，他才沒有陷入抑鬱的困境。
網民：計算基呢個朵，你估流架？
不少網民認為Chris一直希望來港居住，而時卻改為在內地結婚，指李龍基真係「計算基」！並紛紛表示：「人地搞咁多嘢就係想落嚟，佢就走返上去」、「身份證凍過水了」、「最後清醒番？」、「基哥英明」、「計算基呢個朵，你估流架？」、「呢條古惑仔」、「基哥真識玩」等。
王青霞終判刑25個月
王青霞在庭上承認了五項罪行，包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、對入境事務主任作出虛假申述以及在香港逗留期間從事僱傭工作，最終被法官判處25個月的刑期。而李龍基離開法庭時冇回應任何提問，只係邊行邊表示唔會上訴，更再次向大家承諾：「一定會娶佢。」