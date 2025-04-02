74歲李龍基揭與36歲愛人性生活 一周行房「十幾次」即場示範：我可以做30下

TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》今晚（4月1日）重磅級「奇情嘉賓」74歲李龍基登場，他的36歲未婚妻王青霞因逾期居留等7罪，被判監25個月。李龍基表現不離不棄，直言待未婚妻7月7日獲釋後，便會擇吉日迎娶。在節目中，李龍基更兼罕爆性生活，句句juicy！