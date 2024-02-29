李龍基有新搞作3月開騷 網友質疑未婚妻Chris只係宣傳工具
改用作品說話推出新歌《雲淡清風》兼搞「好Sing之夜」
在這段艱難時期，李龍基並沒有停止他的音樂創作。他透露自己最近創作了一首新歌《雲淡清風》，並希望大家能夠關注。這首歌曲是他與盧永強共同作詞的成果，目前正處於後期製作階段。李龍基表示：「我想表達一種意識，其實我個人都係好鍾意低調平淡，因為我覺得平淡真係是福。」而且基哥原來在3月26日出騷唱歌大搞「好Sing之夜」，仲唔平架要$4,000一席。
連日來的舉動，網友質疑Chris只是一個宣傳工具，實際基哥要搞騷。「原來係 宣傳黎 Chris辛苦了」「wow計算基，好嘢」「真系又食又令WOR基哥，渣乾渣淨」
李龍基解釋新歌創作理念：好鍾意低調平淡
被問到新歌是否自己的寫照，他說：「寫咗好耐㗎喇！曲係自己作，盧永強同我寫嘅，當然我俾咗個意思佢，呢首歌都做咗幾個月，多謝大家關心！」至於是否想獻給Chris，他就再次表示不發表任何關於愛人的事。在這段困難時期，李龍基更加珍惜健康與平凡的生活。他坦言自己一向視金錢為身外物，認為健康和平安才是最重要的。他透露自己會繼續保持運動，並表示：「我做人一向都係金錢身外物，最緊要身體健康，keep住做返運動，早一輪個個朋友見到我都話好頹，身體弱咗好多，呢樣嘢事實係咁講。我相信會振作返，多謝各位！」
突然取消保釋覆核申請？網民：一早計劃好
2月28日原本是王青霞保釋覆核的申請日，但在27日突然傳出取消申請的消息，這突如其來的轉變讓外界充滿了疑問。基哥在這段時間的堅持和努力，似乎都籠罩在一片迷霧之中。儘管未婚妻的案件複雜多變，基哥的支持卻從未改變。今早，他再次踏入懲教所，這已是他連續第8天探望Chris，無論風吹雨打，都堅持與未婚妻同舟共濟。不過網民就認為今次突然取消申請的消息，是基哥已經計劃好的事情，還指基哥慳得就慳「老江湖扮哂野」「李龍基:計畫通」「慳得就慳」「坐住先 又有私飯食 又有得探」「坐到4月」「明知入硬就緊係唔保喇」「過期居留坐完都要即時遣返。返到去好多時都要羈留再罰金」「太屈基」
基哥突然改變態度 保持沉默！
儘管媒體試圖探問李龍基與未婚妻的近況，但基哥自24日後開始改變態度，堅決不願透露有關未婚妻的事情。在昨日離開懲教所時，基哥突然對著媒體發表聲明：「各位廣大嘅市民，各位親愛嘅傳媒，好多謝你哋關心我同埋Chris嘅事，咁我今日喺度就做一個終極回應，點解呢！因為唔想大家咁辛苦，天寒地冷仲要喺度等我。」他接著表示：「但係見到各位咁辛苦，我自己都有少少唔好意思，所以我喺度再重申一次，從今日開始，從此一刻開始就唔會作任何回應，希望大家諒解，希望各位保重身體，多謝各位！」這番話語顯示出基哥對於這起事件的態度已經轉變，最後他重次終極回應王青霞案件「但係見到各位咁辛苦，我自己都有少少唔好意思，所以我喺度再重新一次，我從今日開始，從此一刻開始就唔會作任何回應，希望大家諒解，希望各位保重身體，多謝各位！」
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