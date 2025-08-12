李龍基苦候迎王青霞出獄 神隱1月後單拖現身加拿大 1舉動感情進展成謎！
資深藝人李龍基迎接細36歲未婚妻王青霞刑滿出獄，在深圳灣口岸手捧60枝粉紅玫瑰高調迎人，更激動落淚呼喊「老婆」。不過女方因各項罪名需即時遞解出境，兩人團聚後便要面對現實挑戰⋯⋯
婚訊突然沉寂引網民猜測
王青霞出獄後，李龍基一反過往活躍作風，接人後突然神隱整整一個月。過往他曾公開表示待女友出獄便會即刻結婚，並已準備好在珠海或深圳設置「安樂窩」給女方，甚至欲申請來港定居。但網民紛紛發現二人至今未見婚禮消息，未婚妻更未有陪同現身於公開場合，令大批關注者質疑感情是否生變。
加拿大單拖登台惹揣測
劉雅麗早前(9日)在小紅書曝光李龍基身影，基哥近期現身加拿大多倫多登台，與一班圈中好友聚會，但以往形影不離的王青霞卻完全未有在場。部分網民懷疑兩人已低調結婚，也有指可能因簽證問題未能同遊，更多人則好奇二人現狀到底如何。
情感承諾成謎未見行動
李龍基過去受訪時曾經多次承諾待王青霞重獲自由即結婚，甚至願轉移生活重心隨女友定居珠海。不過如今他遲遲未有公布喜訊，感情進展陷入懸念。部分關心的網民認為或許是女方需要時間休養，也有人感慨戀情風波變幻莫測，引起各界熱議。目前二人既未有公開合照亦未有進一步結婚動向，令粉絲持續關注後續。
圖片來源：大會提供、劉雅麗@小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期