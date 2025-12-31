李龍基被踢爆講大話？聲稱王青霞父母在德國 出入境記錄揭真相

75歲李龍基與小36歲王青霞的「爺孫戀」正式玩完，基哥昨日含淚承認分手，但YouTuber「導遊哥哥」Hugo卻踢爆一個驚人發現！原來基哥早前聲稱王青霞父母身在德國，但出入境記錄顯示，Chris被捕當日父母竟然火速來港「救女」，令基哥的說法備受質疑，網民紛紛炮轟「講大話」！