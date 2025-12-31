李龍基被踢爆講大話？聲稱王青霞父母在德國 出入境記錄揭真相
基哥含淚認分手 聲稱不知Chris已婚
李龍基在訪問中哭談分手經過，表示在冬至之後王青霞「正式提出分手」。儘管後來發現Chris原來是人妻兼人母，基哥仍表現大方祝福女方，更強調「不知者不罪」，拒絕向王青霞老公道歉。基哥稱分手對Chris來說是好事，見到對方有家庭，「自己可以抽身離開」，展現所謂的紳士風度。
導遊哥哥踢爆出入境記錄 父母曾來港探監
「導遊哥哥」Hugo在直播中公開王青霞父母的出入境記錄，發現驚人內幕！記錄顯示在王青霞去年2月18日被捕當天，父母曾經洲頭咀出境，7日後再由深圳灣入境，明顯是來港了解女兒情況。Hugo更指出，根據記錄王青霞父母對上一次離境已是2017年1月30日到訪澳門，從未去過德國，直接打臉基哥的說法。
李龍基當日聲稱父母在德國 如今被質疑講大話
回顧去年2月21日，李龍基從廣州回港後立即到大欖懲教所探望王青霞，當時情緒激動一度落淚。被問到王青霞父母是否知情時，基哥明確表示「佢屋企人仲喺德國仲未返嚟，要月尾先返嚟。我徵求吓佢嘅同意，佢同意我就會接觸佢。」如今出入境記錄曝光，基哥的說法明顯與事實不符，究竟是Chris向他訛稱父母在德國，還是基哥刻意隱瞞真相，就只有當事人才知道。
基哥回應導遊哥哥爆料 籲停止騷擾
面對「導遊哥哥」Hugo的連番爆料，基哥曾作出回應，希望對方多報道有養份的資料，不要再分太多精力和時間報道他們的事。Hugo則透過媒體回覆基哥說「我都欣賞您唱嘅歌，晚輩謹記基哥教誨，感激您，要保住社會倡議的道德底線呀，免糟人話詬就唔好啦！懸崖勒馬呀…基哥！」語帶諷刺意味十足。
王青霞如常工作 真老公未曾探監
「導遊哥哥」Hugo最新拍到王青霞在父親工廠如常上班幫手搬貨，收工時並未與真老公陳先生同行。根據出入境記錄，陳先生及王青霞的細佬從未來港探望，形成強烈對比。基哥在訪問中強調從未見過Chris的父母，只知對方家長對這段關係頗有成見，如今看來父母確實有來港處理女兒被捕一事。
網民熱議基哥誠信問題
事件曝光後，網民紛紛在社交平台留言討論。有網民直言「基哥講大話被踢爆，好尷尬」、「75歲仲要呃人，真係無眼睇」。亦有網民為基哥辯護「可能真係被Chris呃咗」、「老人家都係受害者」。不過更多網民質疑基哥的誠信問題，認為「爺孫戀」本身已經備受爭議，如今再爆出疑似講大話，令其形象進一步受損。