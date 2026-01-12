李龍基自爆與王青霞同日被捕 為女方花數十萬聘律師 遭網民質疑：講大話兼失憶
李龍基首爆同日被捕真相 簽守行為兩年才獲釋
李龍基在訪問中激動澄清自己絕非「報寸」害王青霞入獄的人，更首次揭露當日兩人其實一同被捕的驚人真相。「我畀人拉咗，簽守行為兩年，但因為罪名輕，仲有未係正式控訴我，我只係涉嫌隱瞞事實，但證實唔到，所以我唔需要交出旅遊證件。」基哥解釋，被捕後第二日他就要返內地工作，令外界誤以為是他通知入境處拘捕王青霞後才離港。他透露當時要每3個月簽保一次，直至兩年後王青霞被判入獄，因搵不到證據證明他協助對方，控罪才被撤銷。
豪花數十萬聘5名律師 仍被網民狠批計算基
面對網民封他為計算「基」的稱號，李龍基顯得相當憤怒和委屈。「我為呢段感情，犧牲咗我前一段婚姻，又花咗咁多心機，又花咗咁多錢財，花咗幾十萬律師費，我要花咁多嘅金錢同力量去計算佢？如果係真，我真係好失敗。」基哥透露為了替王青霞打官司，他請了2個大律師及3個普通律師，光是律師費已經花費數十萬元。他更強調其他開支太敏感不便透露，但單是法律費用已是天文數字。
澄清7層樓傳言 指媒體斷章取義造文章
對於外界盛傳他送7層樓給王青霞的說法，李龍基形容是媒體斷章取義。「當時主持人問我，你離婚後嗰7層樓點搞，點解全部冇你個名。我嗰陣話，因工作關係不時飛來飛去，如果出意外物業寫我個名就好麻煩，所以我7層樓都係寫前妻個名。」他解釋當時只是說「我完全過晒佢個名」，媒體就抽取這句話製造他將7層樓送給王青霞的假象。基哥更強調王青霞並非貪他的錢，平時最多在家放一萬幾千元讓對方買菜購物，「佢連包包都冇買」。
痛說分手經過 見王青霞與老公兒子食飯心碎落淚
談到分手經過，李龍基忍不住哽咽落淚。他透露看到王青霞返回內地與疑似老公和兒子食飯的影片後感到非常傷心，但對方解釋該男子在她父親工廠工作，冬至要一起食飯。「不過又老公，又話有個仔，真係好奇怪，我就同佢講正正式式咁分開，所以佢點解釋，我已冇去深究。」基哥坦言自己「愛得太深」至今仍未完全放下，但已決定不再與異性發展，只求往後生活開心就足夠。
網民反應兩極 質疑基哥講大話兼失憶
李龍基的訪問在網上引起熱烈討論，網民反應兩極。有網民直斥「講小D啦，信你都奇」、「見到失德基真嘔心」、「全是大話」等負面評論。更有網民質疑他前後矛盾，「壽桃基，你唔記得左話過因為王青霞證據確鑿，所以唔打算請律師，依家你又話為左王青霞使左幾十萬律師費，你唔只係失德基，仲係失憶基！」亦有網民認為他「表演痕跡太重」、「繼續消費人哋嘅老婆」。不過也有少數網民表示同情，認為「感情事無對錯，錢財真係身外物，平常心就好了」。