李龍基自爆與王青霞同日被捕 為女方花數十萬聘律師 遭網民質疑：講大話兼失憶

75歲李龍基與39歲王青霞的「爺孫戀」雖已落幕，但基哥昨日接受訪問時首度爆出驚人內幕，原來當日王青霞被入境處拘捕時，他竟然也同時被捕！更令人震驚的是，李龍基要為此簽守行為兩年，期間每3個月要簽保一次。為了替愛人打官司，基哥更豪擲數十萬元聘請2名大律師及3名普通律師，但最終仍無法挽回這段感情。