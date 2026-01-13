李龍基剖白「爺孫戀」分手內情 爆王青霞有妊娠紋曾起疑 感激「導遊哥哥」揭真相

75歲李龍基與小36歲王青霞的「爺孫戀」正式玩完，去年冬至女方被爆已婚兼育有16歲兒子後，二人和平分手收場。李龍基首度開腔回應分手內情，更爆出曾發現王青霞身上有妊娠紋而起疑，但為了維繫感情選擇不追問。他更感激YouTuber「導遊哥哥」揭發真相，直言「若然唔係佢我可能都蒙在鼓裏」，並透露將錢放在櫃桶任由女方取用。