李龍基剖白「爺孫戀」分手內情 爆王青霞有妊娠紋曾起疑 感激「導遊哥哥」揭真相
李龍基首度剖白分手內情 承認好大打擊
李龍基昨日現身觀塘出席活動時接受訪問，首度詳細回應與王青霞分手一事。他坦言事件對自己造成很大打擊，表示「近來爆出佢好多嘅秘密，搞到事情好似好大咁，當然對我自己嚟講都好大打擊，都好啦，而家自己就摺埋心水告一段落。但始終都要需要時間去消化，有時喺屋企見到佢啲物品都會觸景傷情。咁所以我都掉咗佢好多嘢。」李龍基更透露王青霞已親口承認結婚一事，因為「唔到佢唔認，都俾人爆晒出嚟」。
發現妊娠紋曾起疑心 為維繫感情選擇不追問
被問及相處期間有否發現王青霞曾經生育，李龍基坦承曾經懷疑過，更直接承認發現對方身上有妊娠紋。他解釋「的確係有，咁所以係有懷疑，但我就咁諗，若然我愛佢，若然佢真係有個小朋友，冇問題㗎，我自己都有啊。只不過如果佢坦白同我講我冇嘢。」當被問及有否嘗試追問時，李龍基表示「如果我咁樣去問，只會傷感情，就會散」，可見他當時為了維繫這段感情而選擇視而不見。
跟王青霞現時有再聯絡
基哥表示對方間中仍有聯絡他：「佢都關心我，見我瘦咗叫我保重身體。」當被問到是否仍然愛對方，基哥：「人點點會忽然間唔愛呢？（仲當佢係豬豬？）有喇，不過𠵱 家佢係人哋嘅豬豬，我係豬，李龍豬呀！」關於會否另尋新歡，他笑說：「世事多變，此時此刻我唔會，但聽日我唔知，叠埋心水放飛機最解壓啦。」
放1萬幾千任攞 對錢財不敏感
談及經濟安排，李龍基透露並沒有固定給予王青霞生活費，而是採用較為寬鬆的方式，「通常我啲錢放喺個櫃桶度，佢鍾意就攞，都係一萬幾千咁」。當被問及總共花了多少錢在對方身上時，李龍基表示「其實我對錢唔敏感，錢財身外物」，顯示他在這段關係中相當慷慨大方。這種任由對方自由取用金錢的安排，也反映出李龍基對王青霞的信任和寵愛程度。
感激導遊哥哥揭發真相 稱不會後悔放棄家庭
對於YouTuber「導遊哥哥」Hugo爆料揭發王青霞已婚及育子的真相，李龍基表達了複雜的感受。他說「當然亦可以咁講，一方面我係傷心，另一方面亦係多謝佢，若然唔係佢我可能都蒙在鼓裏」，顯示他對於真相被揭發既感到痛苦，但同時也慶幸不用繼續被蒙騙。提到為了王青霞而放棄原有家庭，如今分手收場被網民批評是報應，李龍基堅持表示「我唔會再話後悔，因為我覺得好多嘢教有所安排，我自己好信命運，個天安排咗係咁，當一個人能夠走埋一齊，就係上天安排。當一個人要走，係留唔到」。
網民熱議李龍基遭遇 有人同情有人批評
事件曝光後引發網民熱烈討論，有人同情李龍基被騙感情和金錢，認為「75歲老人家都咁慘被人呃」、「真係好心痛，俾人當提款機咁用」。但也有網民批評他當初為了年輕女子而拋妻棄子，認為「始終都係報應，當初點樣對老婆而家就點樣俾人對」、「貪靚貪嫩就要承受後果」。部分網民則對王青霞的行為表示憤怒，直斥「呢種女人真係好可恥，明知人哋係真心就咁樣呃人」、「有老公有仔仲要出嚟呃人感情同錢，真係冇品到極」。