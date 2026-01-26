李龍基4字回應復合 「爺孫戀」舊情復熾？ 爆王青霞搞離婚疑撇甩內地夫
廣告
75歲李龍基與39歲王青霞的「爺孫戀」本以為已成過去式，豈料近日李龍基接受訪問時竟親爆勁爆內幕！原來王青霞早已向他透露正與內地老公協議離婚，更暗示夫妻關係早已名存實亡。面對記者追問會否復合，李龍基只用4個字回應，但眼神中仍流露出對這段感情的不捨，令人猜測這段轟動全城的「爺孫戀」是否真的有機會死灰復燃？
李龍基爆王青霞草擬離婚協議書
李龍基透露，王青霞其實在出獄後不久的2025年已經草擬了離婚協議書，比冬至事件曝光更早。他表示王青霞曾向他坦白，與內地老公婚後誕下一子不久便獨自赴美，之後夫妻二人幾乎沒有見面，早已沒有感情，而兒子出生後更是交由她父母照顧。王青霞更向李龍基透露，她與老公之間曾發生一件大事，但拒絕細說詳情，只表示離婚是為大家好。
李龍基質疑王青霞老公有問題
對於王青霞與內地老公的疏離關係，李龍基更是語出驚人。他強調自己與王青霞愛得高調，女方老公不可能不知情，更直接質疑對方：「照我估計，呢個先生可能都大問題。」李龍基認為王青霞老公的反應很奇怪，明知妻子與他人交往卻沒有任何行動，令人懷疑背後是否另有隱情。這番話無疑為這段三角關係增添更多神秘色彩。
王青霞出獄後不辭而別令李龍基心碎
李龍基憶述，王青霞出獄後他早已在珠海租好單位，準備與未婚妻雙宿雙棲，豈料一、兩個月後，當他赴美加登台期間，王青霞竟獨自回佛山老家與父母同住，從此一去不返。李龍基慨嘆，王青霞回老家後溝通越來越少，傳訊息的態度明顯變得冷淡，令他感到被背叛。他認為可能是女方回家後受到父母及親友的壓力，加上分隔兩地，感情才逐漸轉淡。
冬至聚餐照曝光成分手導火線
真正令二人關係破裂的導火線，是王青霞被爆去年冬至與內地丈夫及家人溫馨聚餐的影片流出。李龍基表示當時看到畫面後晴天霹靂，立即向對方問個究竟。王青霞解釋因其丈夫對她父親的工廠有功，才需在重要日子一同吃飯，但有圖有真相，李龍基只好忍痛分手。這段解釋在外界看來顯然難以服眾，更令人質疑王青霞的真實動機。
李龍基4字回應復合傳聞
被問到王青霞是否真的會離婚、會否復合等敏感問題時，曾經被「瞞婚」傷害過的李龍基顯得格外謹慎，只用「到時先算」4個字回應，不敢貿然重新投入戀情。但他同時強調仍然好愛王青霞，眼神中流露出的不捨之情令人動容。這個模糊的回應既保護了自己，同時也為日後可能的復合留下伏筆。
圖片來源：HOYTV、東方新地、[email protected]、IG@chrisart1017、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期