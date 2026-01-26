李龍基4字回應復合 「爺孫戀」舊情復熾？ 爆王青霞搞離婚疑撇甩內地夫

75歲李龍基與39歲王青霞的「爺孫戀」本以為已成過去式，豈料近日李龍基接受訪問時竟親爆勁爆內幕！原來王青霞早已向他透露正與內地老公協議離婚，更暗示夫妻關係早已名存實亡。面對記者追問會否復合，李龍基只用4個字回應，但眼神中仍流露出對這段感情的不捨，令人猜測這段轟動全城的「爺孫戀」是否真的有機會死灰復燃？