王青霞冬至與「神秘老公」溫馨團聚 75歲李龍基被瞞婚緊急回應

75歲李龍基年底迎娶39歲王青霞的動向一直受大眾關注！一名YouTuber連月追蹤調查後驚爆內幕，指王青霞早於2007年已在家鄉佛山結婚生子，更在剛過去的冬至當日拍到她與疑似丈夫及王媽媽團聚吃飯，相反未見基哥蹤影。這個震撼發現不但揭穿了王青霞的「瞞婚」真相，更令外界質疑她接近李龍基的真正動機。