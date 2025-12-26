王青霞冬至與「神秘老公」溫馨團聚 75歲李龍基被瞞婚緊急回應
YouTuber化身偵探追蹤 王青霞才女人設徹底崩解
一名叫Hugo的YouTuber開設「導遊哥哥」頻道，連月來化身偵探追蹤王青霞出獄後的行蹤，發現她已返回佛山家鄉的父母工廠。據悉王青霞父母經營窗道軌、滑輪等小件生意，廠房以外還有屋有地，家境相當不俗。然而令人意外的是，昔日在香港包裝成才女形象的王青霞，竟在冬至當日下午被拍到身穿白衫白褲做「苦力」，親自搬運貨物上樓，與過往的貴氣人設形成巨大落差。
冬至夜與神秘男子團聚 李龍基完全缺席
更令人震驚的是，同日冬至晚上，王青霞被拍到在廠房辦公室內與一男一女吃飯，據YouTuber Hugo稱該名男子正是王青霞的陳姓丈夫，另一人則是王媽媽。三人全程有說有笑，相處極為融洽，期間疑似王青霞丈夫更曾走出外面講電話，看上去身材高大，一頭烏黑髮，年紀與王青霞相若，明顯比李龍基年輕得多。Hugo在片中直言難以理解王青霞為何會背夫偷漢，認為她「想要出名，有名就有利」，更不留情面地批評李龍基：「如果基伯真係有心娶王青霞做老婆，呢餐飯應該喺度食，冬至都唔攞袋生果孝敬伯母。」
村民證實曾擺酒 2007年結婚育有16歲兒子
為了深入調查真相，YouTuber Hugo更展示了一系列證據，包括打印的結婚登記及戶籍資料，顯示王青霞與該名陳姓男子於2007年結婚，兒子在2009年出世，今年16歲。雖然消息來源未有具體說明，但證件相中的中年男子確實與王青霞在冬至食飯的男子是同一人。Hugo更以偷錄形式訪問了聲稱是王青霞家鄉的村民，女村民帶有鄉音，起初小心翼翼，後來愈說愈多，確認王青霞曾在村內擺酒：「係擺過，我唔記得幾多年，總之人哋話生完個仔。」村民亦透露王青霞的丈夫和兒子一直在王父的工廠工作。
李龍基首度回應 要求了解更多證據
面對這些震撼爆料，李龍基接受媒體訪問時表現相對冷靜，表示了解過之後再答覆，亦希望記者提供更多相片給他了解。另一邊廂，YouTuber Hugo則希望與基哥當面對質，他解釋：「因為7月7日王青霞出獄，坊間講王青霞失蹤先引起我注意，後來我發現王青霞係有老公小朋友，但李龍基還一直稱王青霞係未婚妻。」
基哥曾力撐未婚妻 斥網紅創作故事
回顧過往，王青霞入獄前後一直是不少網台的狙擊目標，在今次照片流出前，李龍基曾多次回應相關質疑，當時他表現淡定，更風騷地以「老婆」稱呼王青霞，強調兩人真心相愛，只是現階段想低調處理感情事。他更將所有負面傳聞歸類為「創作故事」，呼籲香港人不要受靠點擊為生的網紅誤導。然而如今面對具體照片證據，基哥的態度明顯有所轉變，令人好奇他會如何處理這段備受爭議的感情。