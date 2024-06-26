李龍基硬食「花心基」演唱會口號 親解1原因出席葉子楣生日飯局

73歲李龍基的未婚妻王青霞（Chris）早前因逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等罪名，被判入獄25個月。而李龍基就喺未婚妻王青霞入獄的當晚，出現在葉子楣的生日派對上，隨後亦並連環出席飯局，似乎並未受到未婚妻入獄而有所影響。不過李龍基近日就再捲入演唱會海報口號一事，仲搞到佢無奈公開成件事嘅真相……

