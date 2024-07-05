73歲李龍基「自爆」認偷情 名下8個物業已贈前妻 網民激讚：高手
廣告
73歲李龍基面對未婚妻王青霞（Chris）牢獄之苦的打擊，仍然堅持繼續工作，並宣布將會開演唱會與歌迷見面。在一次網台《Sun Channel》的訪問中，李龍基在訪問中忽然「自爆」！不但認偷情，仲透露名下物業一早分配好，令網友讚嘆李龍基係「高手」！
李龍基突認偷情 名下八個物業已贈前妻
對於外界有一直傳李龍基名下有八個物業，將全部轉贈予Chris的傳言，李龍基堅決否認：「其實我係窮光蛋嚟，因為我同前妻離婚，其實覺得對佢唔住，所以我係淨身出門完全畀晒佢，簽字離婚放棄晒啲嘢，係因為Chris，2019年嘅時候。」他又突認偷情 ，是Chris的介入導致婚姻破滅。
監獄中情書交流
李龍基透露，即使Chris正在服刑，兩人仍然透過書信保持聯繫。Chris在獄中不忘寫信給他，已經寫了超過122封信，而李龍基也有回信，他分享了信中的一些內容：「我有寫，不過唔係寫太多，通常係寫一啲好鼓勵性嘅歌詞，例如『斜陽裡 氣魄更壯 斜陽落下 心中不必驚慌』，又或者『小小苦楚等於激勵』，老實講，其實諗深一層唔係乜嘢大不了，只不過喺裡面多咗時間去自我去檢討、自我去修正。」
李龍基稱未婚妻不會變心：我食硬佢
李龍基提到兩人的年齡差距達36年，但他堅信Chris不會因為年齡而改變心意：「可以寫包單佢一定唔會變心，因為喺環境之下，唔可以令佢變心，佢喺香港無人無物得我一個，我食硬佢。」
李龍基表示，雖然他有信心自己和Chris的感情堅固，但也承認在這個變幻莫測的世界中，沒有什麼是絕對的：「喺呢個時刻我亦都可以寫包單我唔會變，但老實講，呢個世界冇人可以講係絕對，大吉利是我聽日明天行出去，係唔知有乜嘢事，因為而家呢個世界真係太多變幻，有時候我唔想變，但係忽然間變，變咗去另一個國度，你最好的準備就是最壞的打算。」
提到女友入獄當晚他出席了葉子楣的生日派對，他表示：「我有苦衷，為免拒人於千里，才勉為其難答應出席，但我承認自己的敏感度不足。」
圖片來源：youtube＠TVB 娛樂新聞台、TVB