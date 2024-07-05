73歲李龍基「自爆」認偷情 名下8個物業已贈前妻 網民激讚：高手

73歲李龍基面對未婚妻王青霞（Chris）牢獄之苦的打擊，仍然堅持繼續工作，並宣布將會開演唱會與歌迷見面。在一次網台《Sun Channel》的訪問中，李龍基在訪問中忽然「自爆」！不但認偷情，仲透露名下物業一早分配好，令網友讚嘆李龍基係「高手」！

