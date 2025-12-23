75歲李龍基爆三角戀疑雲 與44歲龍婷親密互動 未婚妻王青霞恐失寵
王青霞出獄後神秘消失 網傳人妻身份有18歲仔
王青霞早前因違反入境條例服刑，李龍基曾高調承諾會等她出獄並立即結婚，然而自今年7月刑滿後，王青霞便完全消失於公眾視野。更令人震驚的是，網上瘋傳王青霞其實尚未離婚，甚至育有一名18歲兒子的爆炸性消息。面對這些傳聞，李龍基雖然強硬回應稱這些都是「創作故事」，並堅稱兩人感情穩固，現在已用「老婆」來稱呼對方，但他拒絕正面回應王青霞的婚姻狀況，只是強調兩人是真心相愛，希望將感情事低調處理。
基哥體重暴增10多磅 高調宣布造人計劃
李龍基近日接受訪問時更風騷地透露自己體重增加了10多磅，心情愉快，並直言與未婚妻有生B的計劃，一切隨緣。75歲的基哥竟然還有造人雄心，這番言論立刻引起網民熱議，不少人質疑以他的年齡是否適合當爸爸。然而就在他高調宣布愛的宣言後不久，卻被週刊直擊與龍婷的親密互動，令人懷疑他的真實感情狀況究竟如何。這種前後矛盾的行為，讓外界對李龍基的誠信度大打折扣。
李龍基摟龍婷親密互動 44歲女方眉開眼笑
根據週刊爆料，李龍基在某宴會上原本獨自一人，略顯孤單，但一見到同場的龍婷，便立刻精神煥發，主動上前熱情交談。兩人不僅旁若無人地「蜜蜜」斟酒，龍婷更與他分享手機內容，李龍基甚至親暱地摟着女方，逗得她眉開眼笑。這種親密程度已經超越了一般朋友關係，特別是在他剛剛公開宣稱與王青霞感情穩固的情況下，這樣的行為更顯得極不恰當。44歲的龍婷比李龍基年輕31歲，同樣是一段「叔姪戀」的年齡差距。
三角戀疑雲浮現 基哥感情狀況成謎
李龍基這次被拍到與龍婷的親密互動，讓他的感情狀況更添疑雲。一邊是消失於公眾視野的39歲未婚妻王青霞，另一邊是在宴會上親密互動的44歲龍婷，75歲的基哥似乎陷入了一場複雜的三角戀情。網民紛紛留言質疑「基哥到底愛邊個？」、「王青霞知唔知基哥同龍婷咁親密？」、「75歲仲搞三角戀，真係老當益壯」。這種情況下，外界對李龍基與王青霞這段「爺孫戀」的真實性產生了巨大懷疑，究竟這段感情是真心還是炒作，恐怕只有當事人才知道真相。
龍婷被爆6年前已經結婚兼有小朋友
最近一名自稱是龍婷前鄰居的網民在小紅書分享了她們在2018年的相識的經過：「那年我住在港島筲箕灣，有天進電梯看見她，是不是港人其實比較能辨別出來，所以我和她對話了，結果她是東北人，很熱情，還邀我改天去她家坐坐，住在比我高的樓層。」該網民更透露龍婷當時的住所以及同住者：「屋裡還有應該是她婆婆，她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了。」大爆龍婷已婚兼有小朋友的事實。
龍婷8字避談往事
隨住網民嘅爆料，令最近訪問纏身嘅龍婷的過去再度被挖出。不過對於網民的爆料，龍婷就以8字回應傳媒：「啲嘢過咗去就算啦！」未有對網民的爆料作出任何澄清，更連環表示過去嘅嘢唔再講，以及有咩事可以問返公司，落閘避談往事。
龍婷慈善活動恐被除名
龍婷搭上大22年的人夫丘亞葵一事被爆出後，隨即引來大批網民留言砲轟，更令唔少網民表示諗返「安心事件」。而龍婷的緋聞亦令網民表示唔知會唔會影響接下來的工作安排：「星光熠熠耀保良會唔會冇得出現？」，皆因龍婷原定將於下月10號出席星光熠熠耀保良2024，不過突然爆出的緋聞令形象受損，未知下月能否如常出席活動。
43歲龍婷被爆車廂激啜大22歲丘亞葵 人夫回應速撇關係：只係Hello Kiss！
龍婷入行已有一年多，但她的感情生活向來低調，曾有傳言指她在內地離過婚甚至有個女，不過她就未曾承應過這些傳聞。近日，有媒體影到她在車廂中激啜比她大22歲的人夫，男方背景更係唔簡單，極速引起網民熱議！
龍婷 車廂激啜丘亞葵斷正
現年43歲的《中年好聲音》參賽者龍婷自從簽入TVB後，獲得不少演出機會，近日有傳媒拍到她在尖沙咀結束活動後，與65歲的丘亞葵一同乘坐男方座駕，前往九龍灣的Megabox食車仔麵，並觀看電影《九龍城寨之圍城》。電影結束後，丘亞葵送龍婷返回TVB工作，期間兩人在日出康城的米線店有更多親密互動，包括翹手，龍婷更拍打丘亞葵的屁股，情到濃時還在車內熱吻，場面相當甜蜜。
已婚丘亞葵符合龍婷擇偶條件
丘亞葵是新娛國際公司的創辦人，該公司專門舉辦演唱會等大型娛樂活動。去年9月22至23日，他投資舉辦了《情牽煇黃經典演唱會》，龍婷也是表演嘉賓之一。龍婷曾在訪問中表示，她希望另一半具才華、成熟和有豐富經驗，能給予她寶貴的意見，丘亞葵似乎完全符合她的理想伴侶條件。而今次事件亦令網民聯想起同屬《中年好聲音》參賽者的已婚曹敏寶，今年初曾被指與同屆已婚參賽者梁浩銓出軌一事。
丘亞葵老婆是前無綫製作統籌
不過，丘亞葵本身已有一位結婚超過30年的太太，有指其太太是前無綫製作統籌，兩人育有一名正在日本留學的女兒。每逢太太生日或紀念日，丘亞葵都在社交網向太太深情表白，早前他亦曾與攜太太一齊出席聚會，似乎感情十分深厚。
丘亞葵澄清：只係朋友式嘅Hello Kiss
丘亞葵接受傳媒訪問時，表示與龍婷早在2017年已經唱片界朋友介紹下認識，當時龍婷曾想邀請他做其經理人，但因他太忙而冇合作到，直至去年兩人在公開場合重遇，目前正在商議合作開騷。而講到被拍到和龍婷睇戲食飯，期間仲有親密舉動，他就澄清兩人之間清清白白，相片是兩個月前所拍，二人見面只係為傾演唱會，又指拍Pat只係角度問題，所謂激咀則是朋友式的Hello Kiss，只錫了一啖面。他已和老婆解釋清楚，之後與龍婷會同之前一樣，只限工作上見面。
無綫發聲明：龍婷與丘先生之間純屬友誼
而龍婷接受訪問時，就表示要與公司商量後，才能作回應。隨後無綫發聲明表示兩人僅是朋友關係：「針對近日的媒體報導，我們希望澄清，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。龍婷女士與丘先生僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷女士將持續專注於她的音樂事業發展，繼續為大家帶來更優質音樂演出。我們誠摯希望媒體及公眾能基於事實作出理解，避免不必要的誤會。」
明星足球隊40週年 龍婷球場high爆表演罕露纖腰
香港明星足球隊將慶祝成立40週年，此次天津的表演賽陣容豪華，包括譚詠麟、黃日華、曾志偉、李子雄等多位知名藝人參與。龍婷、黃洛妍和王玥在開幕儀式上表演，龍婷更在寒冷天氣中脫下外套，穿著貼身毛衣熱情演出，並興奮地露出纖腰，吸引了眾多目光。龍婷更在社交媒體上分享了與眾多明星足球隊成員的合照，感謝多位前輩的照顧，以及曬出被前輩簽名的球衣。
龍婷冧爆與黃日華合唱狂放電
此外，龍婷又分享了此次行程的多個片段，其中包括與63歲的黃日華合唱1983年TVB版《射鵰英雄傳》的主題曲《鐵血丹心》。在合唱過程中，龍婷全程冧到爆，眼神含情脈脈地看著黃日華，被指狂放生電！兩人的合唱引起了不少粉絲的熱烈討論，有粉絲戲稱這是「郭靖」遇上「小龍女」的情景。