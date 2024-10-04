李龍基承諾未婚妻出冊即擇吉日迎娶 預告2大計包括住Chris內地過千呎單位
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73歲的李龍基近日接受訪問時，透露自己未來與未婚妻王青霞（Chris）的2大計劃，包括將會與Chris一同住在她內地過千呎的單位中，令網民都大讚「基哥真識玩」！
李龍基 改為在內地迎娶未婚妻Chris
李龍基未婚妻Chris早前因逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等罪名，被判入獄25個月。近日在接受媒體訪問時，李龍基透露Chris將於明年7月7日出獄，現時在獄中消瘦了10幾磅，令他非常肉痛，仲話Chris好掛住「老公仔」。
他又講到未來的2大計劃，首先是因為Chris出獄之後暫時不能再來港，所以兩人將改為在深圳擇個吉日註冊結婚，屆時Chris便可以用另一個身份再申請來港。
婚後將同住Chris佛山1,800呎單位
第2個計劃，則是兩人婚後會住在佛山一個1,800呎單位，他指這個單位是Chris父親曾因擔心她嫁不出，而買給她作姑婆屋用。李龍基指雖然有不少好友都表示要去內地參加二人的婚禮，但他希望婚禮能夠低調地舉行，在婚後他將會香港、佛山兩邊走。
李龍基又表示曾因未婚妻Chris入獄一事而一度情緒低落，拒絕參加任何活動，甚至食慾都受到影響。幸好有朋友的鼓勵和關心，他才沒有陷入抑鬱的困境。
網民：計算基呢個朵，你估流架？
不少網民認為Chris一直希望來港居住，而時卻改為在內地結婚，指李龍基真係「計算基」！並紛紛表示：「人地搞咁多嘢就係想落嚟，佢就走返上去」、「身份證凍過水了」、「最後清醒番？」、「基哥英明」、「計算基呢個朵，你估流架？」、「呢條古惑仔」、「基哥真識玩」等。
王青霞終判刑25個月
王青霞在庭上承認了五項罪行，包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、對入境事務主任作出虛假申述以及在香港逗留期間從事僱傭工作，最終被法官判處25個月的刑期。而李龍基離開法庭時冇回應任何提問，只係邊行邊表示唔會上訴，更再次向大家承諾：「一定會娶佢。」
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@chrisart1017資料或影片來源：原文刊於NewMonday