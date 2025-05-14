74歲李龍基爆未婚妻出獄想從事教育 揭禮金突慳皮 婚戒用「平價貨」取代
婚禮計劃簡約溫馨 婚戒用「平價貨」取代
談及未婚妻王青霞（Chris）7月出獄後的婚事，基哥表示將立即帶她註冊結婚。被問及是否準備婚戒，他笑說：「唔使，搵條橡筋箍住就得，我哋講心，不過都會留意吓。」基哥透露，婚禮將以簡單方式進行，會封利是給未來岳父岳母，基哥又講到3大必做緊要事，拜訪時會穿西裝、不染髮，仲有帶一打西餅作為見面禮。
李龍基大爆未必會送花
基哥又表示未必會送花，因覺得太老土，但會考慮影結婚相，會盡量完成世俗該做的事。對於是否準備火盤及碌柚葉等傳統習俗，他坦言尚未考慮，但認為是個不錯的建議。
未婚妻未來志向曝光
基哥分享，Chris事業心強且熱愛小朋友，出獄後可能從事教育相關工作，展現積極人生態度。他對未來婚姻生活充滿期待，展現對未婚妻的信任與支持。
網民熱議：會唔會外父外母，又是細細個聽基哥唱歌
對於基哥與Chris的婚訊，網民反應熱烈，留言充滿調侃：「會唔會外父外母，又是細細個聽基哥唱歌」、「已準備好被提款啦」、「基哥係咪老過外父？」、「做得個女人個老豆個老豆」。
李龍基即場「深蹲」 自信應對年齡差距話題
TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》4月1日重磅級「奇情嘉賓」74歲李龍基登場，他的36歲未婚妻王青霞因逾期居留等7罪，被判監25個月。李龍基表現不離不棄，直言待未婚妻7月7日獲釋後，便會擇吉日迎娶。在節目中，李龍基更兼罕爆性生活，句句juicy！
李龍基與王青霞年齡相距甚遠，他透露二人初交往時曾遭遇女方家人的反對，但最終因無法阻撓而默認了這段感情。對於外界稱其為「爺孫戀」或戲封「提款基」，李龍基毫不介懷，笑言：「好開心，提款機肯定好多錢啦！」當被問及吸引王青霞的魅力何在，他謙虛表示不清楚，「兩個人係match到就match到。」主持火火好奇他在性生活中如何滿足比自己年輕37歲的妻子，吳若希補充道：「都真係需要體力。」
李龍基隨即現場示範「深蹲」，豪邁表示：「我可以做30下！」火火笑問：「每次30下？」他自信回應：「係！每次30下。」火火再追問：「我指同老婆嗰陣時喎？」李龍基笑著澄清：「唔係，同老婆點可以就咁企喺度啫？」展現幽默一面。
健康生活支撐婚姻 李龍基透露一周行房逾兩次
談及如何保持身體狀態以照顧王青霞，李龍基坦言：「老實講，男人到咁上下都真係要少少保養。」他表示並非依賴補品，而是注重飲食節制，「我幾自滿嘅，因為我生活幾正常，同埋keep住運動。」他更透露會加強鍛鍊，盼在王青霞出獄後獻上「大禮」。當網民問及他與王青霞一周行房頻率時，李龍基坦率回應：「冇乜定嘅，一個禮拜譬如十幾次……講笑……正常啦正常啦。」
火火追問：「一個星期有冇兩次呀？」李龍基笑答：「有時唔止，認真，可能身體健康啦！」其直爽態度令主持驚訝不已，現場氣氛因他的豁達而更顯輕鬆。