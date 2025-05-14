74歲李龍基爆未婚妻出獄想從事教育 揭禮金突慳皮 婚戒用「平價貨」取代

李龍基（基哥）昨日（13日）現身觀塘出席機械人命名發布會，透露對購買機械人協助日常生活頗感興趣，但擔心失控，需事先了解清楚。他笑言若購入機械人，會命名為「基仔」。接受媒體訪問時，基哥又大爆同未婚妻王青霞婚禮細節。