杜如風紅衣皇冠殺到韓國！成功「勾引」被G-Dragon偷影 網民洗版：黐線！
杜如風紅色戰衣皇冠造型殺入龍山區
杜如風早前為拍攝全新旅遊節目《跟風旅行團》出發韓國，她在機場已高調宣布此行「係為一個男人」，目標正是迷戀多年的BIGBANG隊長G-Dragon權志龍。抵達首爾後，她身穿極度搶眼的紅色玫瑰花外套，頭戴皇冠造型，親赴偶像位於龍山區的住所附近打卡朝聖，還原度極高的裝扮在街頭相當矚目。想不到G-Dragon權志龍竟從遠處發現了這位造型獨特的粉絲，隨手將她拍下並分享到個人Instagram限時動態上，杜如風隨即在社交平台激動宣布：「G-Dragon偷影咗我，然後post咗喺佢IG！！嘩！CRAZY呀！！！」
杜如風興奮到失眠隔空許願入後台
杜如風接受訪問時表示至今仍然極度興奮：「俾GD post我嘅相，我梗係開心到飛起啦！我睇到張相嘅時候，真係想暈低！真係好不可思議！」她更笑言自己晚晚失眠：「瞓瞓吓都會笑返醒！」杜如風隨後在G-Dragon的帖文下以韓文留言介紹自己，並表示會耐心等待偶像私訊。興奮過後她更「得寸進尺」隔空向偶像開條件：「以後大家keep in Touch！有演唱會開唔好要我俾錢睇，直接帶我入後台就得啦！」
杜如風追星史橫跨港日韓愛得高調長情
事實上，杜如風的追星歷史橫跨港日韓三地，除了G-Dragon權志龍，她對香港影帝梁朝偉和日本天王木村拓哉的迷戀同樣人所共知。由於父親是電影公司高層，她早在5歲時已在片場向梁朝偉「示愛」，多次在專訪中強調對偉仔的愛是「一生一世、從來沒死心」。今次獲G-Dragon「寵幸」，偉仔地位有否動搖？杜如風開心表示：「佢哋喺我心目中排名不分先後。」至於木村拓哉更是改變她一生的男人，少女時期為看懂偶像雜誌報導而苦學日文，最終促使她赴日留學。
網民洗版式留言封杜如風追星界天花板
杜如風將事件公開後，一眾網民隨即洗版式表達羨慕之情，紛紛留言稱她為「追星界的天花板」，有人直言「最成件事好黐線，力超星妳開心」，亦有粉絲表示對她的追星運氣感到不可思議。杜如風一貫鬼馬又高調的追星風格，加上今次被國際級偶像親自「認證」的經歷，令她的追星之路再添傳奇一筆，不少網民更笑言她是「追星追出國際」的最佳示範。