杜如風紅衣皇冠殺到韓國！成功「勾引」被G-Dragon偷影 網民洗版：黐線！

杜如風為拍攝新節目《跟風旅行團》遠赴韓國，身穿火紅戰衣到G-Dragon權志龍寓所附近朝聖打卡，竟意外被偶像本人從遠處「偷拍」並放上IG限時動態。這位追星天花板級人馬隨即在網上瘋狂宣布喜訊，更得寸進尺向偶像隔空開出超狂條件。