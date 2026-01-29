29歲前TVB火辣小花冰島零度大解放 極光下晒完美身材震撼網民

29歲前TVB小花杜穎珊近日與未婚夫飛往冰島預支蜜月，豈料竟然在零度雪地中大膽脫剩桃紅色比堅尼浸溫泉！身為專業瑜伽導師的她毫無懼色，在冰天雪地中展現零贅肉的完美身材，更意外遇上極光大爆發，「未婚夫視角」下的震撼畫面瞬間洗版社交媒體，網民直呼「靚人靚景」、「認真睇到嘩嘩聲」！