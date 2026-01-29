29歲前TVB火辣小花冰島零度大解放 極光下晒完美身材震撼網民
杜穎珊冰島溫泉大解放震撼網民
杜穎珊日前在Instagram洗版式晒出這輯冰島旅遊靚相，畫面極度震撼眼球。相中可見她身處冰天雪地的戶外溫泉，卻大膽換上一套桃紅色比堅尼泳衣，完全無懼嚴寒。作為前香港體操總會藝術體操精英隊成員兼專業瑜伽導師，杜穎珊的身材管理極佳，泳衣下展現出毫無贅肉的緊緻腹肌與修長美腿，加上豐滿上圍形成的深長事業線，盡顯健康性感美態。網民紛紛留言大讚「三點式搶盡眼球」、「大騷豐滿酥胸」，認為她的完美S曲線在「未婚夫視角」下表露無遺。
極光大爆發意外成最佳背景
除了火辣身材成為焦點，這輯相片的背景同樣令人驚艷不已。杜穎珊身後竟然出現漫天飛舞的綠色北極光，她興奮配文表示「本身淨係諗住去relax，點知極光大爆發，開心！」須知道極光是可遇不可求的自然奇觀，能夠在浸溫泉時遇上極光大爆發，實在是千載難逢的幸運。網民紛紛羨慕她的好運氣，直言「連極光都忍唔住蒲頭」、「靚人襯靚景」，認為這組照片堪稱完美。美景當前，當然少不了未婚夫Anthony的陪伴，杜穎珊亦貼出一張與未婚夫在極光下牽手的背影合照，雖然只得背影，但在璀璨星空與壯麗光芒襯托下，甜蜜氛圍滿瀉。
體操精英轉型瑜伽女神事業愛情兩得意
杜穎珊早於6歲已學習藝術體操，曾入選香港精英隊並在國際賽事上奪冠，運動天賦出眾。雖然畢業於城市大學環保政策學系，但她憑藉甜美外貌和好身材，在2017年加入TVB成為J2節目《#後生仔傾吓偈》主持而為人所知。然而在幕前的壓力下，她一度患上暴食症，身心狀態大受影響。為了健康著想，杜穎珊決定減少幕前演出，並從瑜伽中找到療癒力量。她最終考獲瑜伽導師、潛水及獨木舟等多項專業資格，轉而開設瑜伽中心發展事業，成功轉型成為「瑜伽女神」。早前更於澳門首屆國際瑜伽賽中分別勇奪冠軍和季軍，實力備受肯定。
與總廚男友訂婚即將成為人妻
感情方面，杜穎珊於2025年9月答應總廚男友Anthony求婚，正式踏入人生新階段。這次冰島之旅被外界視為預支蜜月，二人在極光下的甜蜜合照更是羨煞旁人。網民紛紛祝福這對新人，認為杜穎珊如今事業愛情兩得意，從昔日的幕前壓力中走出來，找到屬於自己的人生道路。有網民留言表示「睇到佢咁開心真係替佢高興」、「瑜伽真係改變咗佢嘅人生」，對她的轉變給予正面評價。
網民熱議讚嘆身材管理有道
這輯冰島溫泉照片一出，網民反應極為熱烈，紛紛讚嘆杜穎珊的身材管理有道。有網民留言「樣靚身材正」、「fit到爆」，認為她長期堅持運動及瑜伽的成果有目共睹。亦有網民表示「零贅肉的緊緻線條真係好羨慕」、「瑜伽導師嘅身材就係唔同」，對她的專業水準表示認同。更有網民開玩笑說「喺冰島咁凍都敢著比堅尼，真係佩服」、「為咗影靚相真係豁出去」，對她的勇氣表示敬佩。整體而言，網民對這次的冰島之旅反應正面，認為她值得擁有這樣的幸福時光。