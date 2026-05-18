晚吹｜「邪釘橫輝」杜詩娜久違現身 自揭坎坷半生 患癌切乳房即做1事超心酸

杜詩娜登上ViuTV節目《晚吹怨女俱樂部》擔任嘉賓，節目中她以招牌豪邁笑聲回顧自己跌宕起伏的人生，由養父母離世、前夫出軌、曾經輕生，到獨力抗癌十年需切除乳房，銀幕前的搞笑形象背後藏著一段令人心酸的真實故事。