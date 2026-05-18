晚吹｜「邪釘橫輝」杜詩娜久違現身 自揭坎坷半生 患癌切乳房即做1事超心酸
杜詩娜節目中自爆酒吧打工偶然入行經過
杜詩娜在節目中憶述自己入行的經過，原來她當年在酒吧擔任銷售員，某日有人主動走過來問她「可唔可以搵你拍戲」，她起初半信半疑。她憶述第一個角色並非飾演菲傭，而是一名外國護士，「因為佢呢個境呢係答咗幾次，你又話你得，原來全部嚟到係啞嘅，唔識中文字嘅」，正因為她是少數既有混血面孔又能讀寫中文的人選，才順利獲得角色，其後正式以特約演員身份入行。她在節目中透露當年做特約演員收入微薄，一組戲拍九個鐘，有時一日拍兩組才能賺取足夠生活費。
前夫出軌離婚後曾產生輕生念頭
杜詩娜在節目中坦言1993年結婚、1998年離婚，發現前夫出軌的過程相當直接，「返屋企就知㗎啦」。她形容當時的打擊極大，曾在朋友家中的廁所企圖輕生，「飲酒啦，又食咗啲藥啦」，幸好其後call機響起有人通知她翌日返工，她在意識模糊下自行前往醫院急症室求醫，醫生為她注射解毒針後才脫離危險。她在節目中回憶道，輕生獲救後終於醒覺「自己唔可以離開」，因為當時兒子年紀尚小，她決定振作起來獨力撫養孩子，養父母亦在背後幫忙照顧小朋友。
杜詩娜獨力抗癌半年化療電療切除乳房
杜詩娜在節目中透露近十年身體出現問題，「覺得自己唔係咁舒服，咁就去睇醫生，一check就中咗」，確診癌症後需要接受化療及電療，足足半年時間只能躺在家中。她憶述治療期間頭髮全部脫落，白天不敢出門，只能在半夜出街「抖下氣、跑下步」。她坦言得知患病後第一時間並非擔心自己，而是擔心當時約20歲的兒子，「我驚我會死，咁我個仔唔知佢瞓街」，於是立即聯絡大侄仔託付照顧兒子。被問到有否接受標靶治療等昂貴療程，她直言「唔想去靠人，唔使」，堅持以自己的能力應付一切醫療開支，療程結束後更即日重返工作崗位。
養父母離世成為人生最大遺憾
杜詩娜在節目中提到自己十一個月大便被領養，養父母對她視如己出。她透露養母與親生母親本來相識，因親生母親未婚懷孕且對方為葡國人，最終將她送予養父母撫養。雖然童年曾經歷嚴厲管教，「坐凳坐直嘅，汽水唔使飲，飲滾水，筷子唔啱度，咁係一條打」，但她強調養父母的愛是真實的。養父於2007年離世後，她與養家兄長們失去聯絡，她在節目中哽咽表示「始終對咗幾十年，一諗起呢，都係會唔開心，都係會哭嘅」，形容養父母的離開才是人生中最大的失落。
網民被杜詩娜坎坷經歷震撼紛紛送上祝福
杜詩娜年初客串電影《金多寶》重返大銀幕，事緣她早前偶遇谷祖琳並被對方認出「邪釘橫輝」身份，二人合照上載網絡後引發大量討論，導演因此邀請她再度參演電影。網民在節目播出後紛紛留言表示震驚，「估唔到銀幕上咁搞笑嘅人，背後經歷咁多」、「真正嘅女強人」，亦有人大讚她樂觀豁達的態度，「經歷咁多仲笑得出，真係好勁」。相隔二十多年再度活躍幕前，杜詩娜以行動證明即使人生跌到谷底，只要捱過去就能重新站起來。