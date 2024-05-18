東張何伯

東張何伯｜新何太9字回應拜金指控刁鑽問題逐個覆

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Keith

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東張西望》連日來報道76歲何伯和「新何太」爺孫戀故事，報道一出隨即惹來網民熱議，不少網民都認為「新何太」來意不善又拜金，更是為了何伯的450萬養老金才接近對方。近日疑似「新何太」的抖音賬號流出，佢更在抖音逐一回覆網民刁鑽問題！
東張何伯 何伯新何太的愛情故事惹來網民熱議。（圖片來源：TVB）
何伯新何太的愛情故事惹來網民熱議。（圖片來源：TVB

新何太9字回應拜金指控

日前，有網民發現疑似「新何太」的抖音賬號「千語BB生活錄語」，並經常拍片分享個人獨特價值觀。自從節目播出後，大批網民湧入「新何太」賬號留言，其中有網民問到「新何太」：「何伯沒錢了，你要陪他一輩子」，「新何太」即刻回應對方指：「一定會陪他一輩子的」，間接否認網民的拜金指控！

東張何伯 新何太大方回應網民的拜金指控。（圖片來源：抖音截圖）
新何太大方回應網民的拜金指控。（圖片來源：抖音截圖）

刁鑽問題逐個答 自爆有生B計劃

除此之外，不少網民都紛紛留言與「新何太」交流，其中亦不乏一些刁鑽問題。有網民就指「何太，同何伯生翻件我就信你哋兩個係真愛」，「新何太」回應指一直有打算，並正在計劃中。有網民就問到「究竟煲乜湯水俾何伯，可以飲到後生仔都唔夠佢嚟」，「新何太」就指係「花膠鮑魚豬骨」，非常親切回答每個問題。

東張何伯 （圖片來源：抖音截圖）
（圖片來源：抖音截圖）
東張何伯 （圖片來源：抖音截圖）
（圖片來源：抖音截圖）
東張何伯 （圖片來源：抖音截圖）
（圖片來源：抖音截圖）
東張何伯 （圖片來源：抖音截圖）
（圖片來源：抖音截圖）
東張何伯 （圖片來源：抖音截圖）
（圖片來源：抖音截圖）

嚴選「何太抖音」10句釣金龜金句（無刪剪、內含劇透）

1.「如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋。」

2.「千萬不要拿自己的錢去幫助你的男人，即使他再怎麼窮、再怎麼需要錢，你也不要去幫」

東張何伯 喺金錢同愛情之間，「千語BB」的態度十分清晰！（圖片來源：抖音截圖）
喺金錢同愛情之間，「千語BB」的態度十分清晰！（圖片來源：抖音截圖）

3.「不要跟比自己階層低的人談戀愛，不對的人千萬不要有肌膚之親。」

何太更提醒女士們，只跟優秀的男人談戀愛，跟低階層的人談戀愛一定會倒霉。

4.「婚姻當中除了彼此相愛之外，必要的金錢也是一個不可缺少的存在

5.只有無能的男人才會抱怨女人太會花錢了。」

6.「如果一個男人說他很喜歡你、很愛你、天天很想你，那你抓住這個機會，你大大方方的跟他提要求，必要得時候要提錢」

7.「你記住不能談錢的戀愛就不要談」

8.「如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋。」

9.「愛情是他捨得為你花錢」

10.「他愛你就得讓你有物質」

東張何伯 何太 抖音 其中一段婚嫁小智慧，主題係「假如你被一個富豪看上了」。（圖片來源：抖音截圖）
何太 抖音 其中一段婚嫁小智慧，主題係「假如你被一個富豪看上了」。（圖片來源：抖音截圖）
東張何伯 這個早在今年初開放的抖音帳號，忽然大受談論，當中家居擺設 ，主角飾物都同《東張》片段配合，似乎真係何太本人。（圖片來源：抖音截圖）
這個早在今年初開放的抖音帳號，忽然大受談論，當中家居擺設 ，主角飾物都同《東張》片段配合，似乎真係何太本人。（圖片來源：抖音截圖）
東張何伯 去過關時，何伯和何太更索性手牽手，大曬恩愛。（圖片來源：小紅書圖片）
去過關時，何伯和何太更索性手牽手，大曬恩愛。（圖片來源：小紅書圖片）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、抖音截圖

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