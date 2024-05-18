東張何伯｜新何太9字回應拜金指控刁鑽問題逐個覆
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《東張西望》連日來報道76歲何伯和「新何太」爺孫戀故事，報道一出隨即惹來網民熱議，不少網民都認為「新何太」來意不善又拜金，更是為了何伯的450萬養老金才接近對方。近日疑似「新何太」的抖音賬號流出，佢更在抖音逐一回覆網民刁鑽問題！
新何太9字回應拜金指控
日前，有網民發現疑似「新何太」的抖音賬號「千語BB生活錄語」，並經常拍片分享個人獨特價值觀。自從節目播出後，大批網民湧入「新何太」賬號留言，其中有網民問到「新何太」：「何伯沒錢了，你要陪他一輩子」，「新何太」即刻回應對方指：「一定會陪他一輩子的」，間接否認網民的拜金指控！
刁鑽問題逐個答 自爆有生B計劃
除此之外，不少網民都紛紛留言與「新何太」交流，其中亦不乏一些刁鑽問題。有網民就指「何太，同何伯生翻件我就信你哋兩個係真愛」，「新何太」回應指一直有打算，並正在計劃中。有網民就問到「究竟煲乜湯水俾何伯，可以飲到後生仔都唔夠佢嚟」，「新何太」就指係「花膠鮑魚豬骨」，非常親切回答每個問題。
嚴選「何太抖音」10句釣金龜金句（無刪剪、內含劇透）
1.「如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋。」
2.「千萬不要拿自己的錢去幫助你的男人，即使他再怎麼窮、再怎麼需要錢，你也不要去幫」
3.「不要跟比自己階層低的人談戀愛，不對的人千萬不要有肌膚之親。」
何太更提醒女士們，只跟優秀的男人談戀愛，跟低階層的人談戀愛一定會倒霉。
4.「婚姻當中除了彼此相愛之外，必要的金錢也是一個不可缺少的存在」
5.「只有無能的男人才會抱怨女人太會花錢了。」
6.「如果一個男人說他很喜歡你、很愛你、天天很想你，那你抓住這個機會，你大大方方的跟他提要求，必要得時候要提錢」
7.「你記住不能談錢的戀愛就不要談」
8.「如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋。」
9.「愛情是他捨得為你花錢」
10.「他愛你就得讓你有物質」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、抖音截圖