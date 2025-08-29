前東張女神利穎怡懷孕7個月 挺巨肚踩5吋高踭鞋跳舞 網民睇到心驚膽跳
廣告
37歲前東張女神利穎怡自公佈懷孕喜訊後，一直備受關注。目前已懷孕近8個月的她，日前在社交平台分享運動片段，竟然挺著巨肚踩5吋高跟鞋跳舞，驚險畫面曝光後令網民直呼「牙煙」，紛紛擔心她和BB的安全。
懷孕快8個月仍踩高跟鞋熱舞
片段中見Joan身穿吊帶背心短裙，腳下踏著5吋高跟鞋，在家中手舞足蹈，更不時有單腳企的高難度動作。雖然巨肚已經十分明顯，但Joan的四肢依然纎細，展現出令人羨慕的「肥肚唔肥人」身形。她更親自示範三種居家運動，包括一邊做瘦手臂操一邊踏單車機、靠牆掂高腳舉起雙手，以及躺床上90度舉起雙腳，聲稱可以瘦身去水腫及促進血液循環。
網民擔心安全齊聲提醒
片段一出立即引起網民熱議，不少人對Joan的「活潑」表現感到擔心。有網民留言「企穩啲啊Baby」、「你小心個肚 唔好咁大動作」、「高跟鞋再加跳舞，真係要睇住呀」，更有人開玩笑稱她為「最活潑大肚婆」。雖然有人讚賞她的勤力，表示「好勤力😂有左都要做運動」，但更多網民都是出於關心而提醒她要小心。
結婚6年終迎來好消息
利穎怡與圈外老公於2019年結婚，兩人結婚6年來一直積極造人，可惜多年來都不成功，令她一度打算全力拼搏事業。就在今年已打算放棄時，卻突如其來有好消息，她更感激地表示BB是「上天就畀咗呢份禮物我哋」。由於老公是圈外人，Joan一直低調處理感情事，甚少在社交平台談及私事，只有在結婚周年紀念日時才罕有放閃。
離巢後事業心重仍堅持工作
離開TVB後的利穎怡事業心十分重，不但北上拍劇做女主角，更進修成為註冊催眠治療師，後來加盟HOY TV《一線搜查》擔任主持。即使現在懷有7個月身孕，Joan亦表示暫時會繼續工作，展現出專業的工作態度。有眼利網民早前已發現她在主持節目時不時撫摸肚子，身形亦比以往圓潤不少，懷疑她懷有身孕，直至她親自承認才證實喜訊。
圖片來源：IG@joannyle資料或影片來源：原文刊於新假期