東張女神梁敏巧提早派泳衣福利 視覺效果勁震撼 網民驚呼：咁索得唔得！
梁敏巧「紅色暴雨」試新泳衣力谷5吋深長事業線
「東張女神」梁敏巧早前辛辣追問何伯和新何太，令網民大讚訪問專業有料到，估唔到今次福利照同樣有料到！而梁敏巧大騷34D豐滿上圍，就以一件頭性感火紅新泳衣亮相，力谷5吋深長事業線，算是近來最大嘅福利！難怪網民驚呼「真 紅色暴雨警告」「咁索得唔得架」「啲鼻血噴到冇晒喇」！
梁敏巧「胸狠」上陣教瑜伽
梁敏巧早前獲邀舉辦瑜伽班，並在社交平台分享當日的精彩照片。梁敏巧連po幾張不同瑜伽姿勢的照片，除咗「胸狠」上陣倒奶示範外，仲大方騷纖腰同長腿，令網民忍唔住留言：「不如開班淨係教男生，多多都爆」「咁誘人得唔得」「好似就嚟包唔住」「唔怪得成日著瑜珈褲做採訪」「果然係東張女神可以伸張正義」
東張女神梁敏巧低胸靚相勁吸睛 成功展示超進擊一面！
東張女神梁敏巧（Maggie）以出眾的身材聞名，身材超好的她又派福利！在社交平台上分享了晚裝靚相，低胸示人令網民激讚！
梁敏巧低胸晚裝靚相勁吸睛
梁敏巧日前出席仁濟醫院舉行董事局就職聯歡晚宴，並在社交平台上分享了晚裝靚相，梁敏巧大曬逼爆上圍及長腿，成功展示超進擊一面！網民激讚：「人靚身材正」、「條裙將曲線感拉滿」、「Maggie簡直靚到爆晒燈」、「東張女神最高嗰位，又係model身材」、「索到爆」。
東張西望梁敏巧颱風天著低胸緊身衫訪問 被男遊客偷望身材
颱風蘇拉襲港，《東張西望》派了主持們落區訪問市民。東張女神之一梁敏巧就去到旅遊區尖沙咀訪問一些遊客，有遊客對於颱風蘇拉襲港，商舖關門表示可惜，亦有人表示唯有在商場走一圈才回去，期間有男遊客禁不住偷望梁敏巧的身材！
梁敏巧著低胸緊身衫訪問 男遊客不禁偷望身材
昨日（9/2）梁敏巧身穿一套低胸運動緊身衣加短褲，可能主持梁敏巧身材太好的關係，其中一位男遊客在訪問期間，不禁多次將目光集中在她的身材上。亦有位搭住女伴的男遊客全程望住梁敏巧對眼，去到酒樓做訪問，梁敏巧更踎低訪問小朋友，而伯伯就並沒有周圍望。
梁敏巧身材火辣 中空裝採訪大晒事業線
梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。早前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。