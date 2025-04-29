27歲東張女神揭補習社醜聞 親試「性感制服」短裙險走光畫面引熱議！
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TVB節目《東張西望》於4月28日播出一集，揭露一名剛滿18歲的女同學在補習社兼職期間，懷疑遭老闆非禮、被迫穿性感制服，並可能被偷窺。涉事人指控補習社經理Tommy，一名40多歲、身形微胖的中年男子，形容他是「佢係一個斯文敗類！」另一方面，東張主持俞可程（Yanis）亦親試問題制服！
涉事人控訴被強行捉住手 行為曖昧令人不安
受害者之一Sophie在2023年DSE考試後，透過網上平台找到首份助教工作。她回憶：「係做助教嘅，我就諗住試下，返工兩個禮拜之後，當時我就入錯資料，佢就叫咗我行埋佢身邊，然後就話我做錯嘢，要捉住我隻手，要打手板！當時我都好驚想縮手。」因對方用力過猛，她無法抽手，Tommy更要求她打勾勾承諾不再犯錯。Sophie感到不適：「覺得有啲嘔心成件事，佢講嘅說話都係好核突同埋好曖昧。」她還被頻繁要求共進早餐及午餐，甚至被觸碰腰部，令她倍感不安。
另一受害者揭性感制服爭議 閉路電視疑偷窺
另一受害者Bonnie透過網上平台應徵，由Tommy親自面試，其花言巧語令她加入公司。首日上班，她發現制服過於暴露：「未返工之前我完全唔知道件制服係咁，所以我完全冇打底，低嘅程度係可以見到事業線，著上去個感覺係好唔自在，又好唔舒服。我覺得唔係好適合喺補習社著到咁！佢話唔著就唔可以返工，所以唯有我就揀咗件緊身少少，令到個領冇咁低！」工作空間雖小，卻安裝三部閉路電視，其中一部置於書櫃頂，疑可拍攝胸前畫面，另一部位於電腦桌後，恐錄下裙底影像，令人不寒而慄。
俞可程試穿制服驗證 條裙短到險走光
《東張西望》主持俞可程（Yanis）親試問題制服，坦言領口過低需頻頻拉高，裙子亦短到有走光風險，穿著極不自然。
俞可程背景起底曾是工料測量師
現年27歲的俞可程為2024年落選港姐，曾是工料測量師，參選前特意請無薪假。雖未獲獎，她於2023年11月加入《東張西望》成為主持，表現亮眼。網友評論：「呢個仲正過梁敏巧啦」、「東張就係俾D三甲以外港姐上位」、「平日睇東張都唔覺佢咁靚，但著呢套制服就係加晒分」、「有冇師奶向廣管局投訴」，對其外貌與表現議論紛紛。
圖片來源：TVB、IG@kanissyu資料或影片來源：原文刊於新假期