27歲東張女神揭遭性騷擾經歷 玩你問我答詳細重提不快事件
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28歲陳曉彤（Cindy）2023年參選港姐後入行，並被安排成為《東張西望》主持，有唔少出鏡機會。陳曉彤仲不時在社交平台大派福利，成功吸引唔少支持者。日前陳曉彤就在社交平台大玩你問我答，更自爆曾遇到被性騷擾嘅不快經歷，引起網民熱議……
陳曉彤嬲爆重提被偷拍事件
陳曉彤日前在社交平台以「唔知大家或者身邊嘅人有冇遇過啲類似嘅變態遭遇」為題，大玩你問我答。陳曉彤更於限時動態中透露，她在中學時期被偷拍裙底事件：「曾經我都喺地鐵站電梯被偷影裙底！當時我仲讀緊中學，係幾咁無助同驚！」因此日前在《東張西望》播出有關非禮案件的報道時，亦希望通過自己嘅平台為女性發聲。
陳曉彤自爆加拿大曾遇極不安事件
陳曉彤隨後更自爆於加拿大留學時嘅極不安事件：「有次仲誇，係我加拿大搭巴士嘅時候，有個變態佬坐我對面自慰！我當時真係驚到唔到點算好。你知啦，人生路不熟！好彩有個外國女人挺身而出，加上巴士司機得知後非常震怒，馬上停咗架巴士，立令所有人落車，留低自慰男！然後報警拉咗個變態佬！」這段經歷讓她至今仍然心有餘悸，但同時也讚揚了當時挺身而出的外國女子和果斷處理事件的巴士司機，展現了正義的力量。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期