27歲東張女神大騷熱辣辣big爆福利 「神祕地帶」若隱若現認真性感
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27歲東張女神陳曉彤（Cindy）在社交平台不時分享日常生活和旅行經歷，讓粉絲們能夠窺見她的一舉一動。最近，她去沙灘不忘大派福利，身材超級惹火，睇到網友㷫烚烚！
27歲陳曉彤大騷熱辣辣big爆福利
在最新的社交媒體更新中，Cindy身穿一件火紅色比堅尼，自信地展示了她的豐滿身材，性感指數爆燈！仲有一張更震撼福利，陳曉彤露出一雙修長白滑美腿與神祕地帶若隱若現，認真性感！
東張女神陳曉彤性感出擊 自動錫錫曾志偉
去年8月《獎門人》錄影，眾多演員齊聚一堂，包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、劉佩玥、方力申、張頴康等，與朱咪咪、袁偉豪、陳煒、張振朗、梁競徽、郭政鴻等人展開對戰。
在採訪中，陳曉彤以一身低胸戰衣亮相，不時露出黑色打底，成為全場焦點。她向曾志偉詢問生日慶祝計劃，對方則笑稱希望不用做訪問，並透露已開始與朋友分批慶祝。陳曉彤亦好識做，大聲詢問誰最想送出Birthday Kiss，結果在場的林秀怡、麥美恩和陳煒齊齊合力，將她推向曾志偉，讓她成功獻上一吻。此舉引起網民熱議，認為陳曉彤這番自編自tag的舉動，為自己在總經理心中留下深刻印象。
陳曉彤有料背景曝光音樂碩士畢業
睇返背景，26歲陳曉彤係去年落選港姐，擁有加拿大卑詩大學音樂碩士學歷，畢業後曾任職鋼琴老師。儘管在港姐比賽中未能脫穎而出，但她隨後簽約成為TVB藝員，並迅速加入《東張西望》擔任外景主持。
網友批評：嘥咗個學位
事後，網友紛紛留言表示：「公司文化」「有事業心的女人」「其實一早唔洗嘥咁多錢讀碩士嘛，嘥咗個學位俾有需要嘅人讀好過」「邊個話要成功無捷徑㗎？」
圖片來源：[email protected]、TVB、陳曉彤IG資料或影片來源：原文刊於新假期