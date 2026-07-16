東張西望｜網傳測試劑驗不鏽鋼優劣 何沛珈實測餐具變紅安全真相
《東張西望》實測餐具半數變紅色
《東張西望》節目組網購了一隻聲稱「一滴辨真偽」的不鏽鋼檢測液，主持何沛珈隨機準備了數支沒有標明材質的餐具進行測試。根據說明書指示，試劑滴上後如果在50秒內變紅，即屬於200系列不鏽鋼，代表錳含量偏高。結果等待約3分鐘後，餐刀和匙羹均顯示為202系列，而叉則分別顯示為304和301，四支餐具中有一半變成紅色，即錳含量超出食品級標準。網傳200系列不鏽鋼為節省成本，會用大量廉價的錳來取代貴金屬鎳，甚至有機會使用回收廢鋼製造，當中的重金屬鉛難以完全去除，使用來歷不明的不鏽鋼鍋具更有可能增加中毒風險。
麥太驚覺兩名幼兒長期用劣質餐具
住在港島的麥太向《東張西望》主持何沛珈表示，她留意到網上關於不鏽鋼的測試後，便買來檢測液一試，結果令她大為震驚。她指家中餐具「一點就立即變紅」，根據試劑顯示屬於200系列不鏽鋼，錳含量偏高。最令她擔心的是，家中兩名小朋友都在3歲以下，長期使用這些餐具餵食。她上網了解到，如果身體吸收過量錳元素，對小孩而言不止影響神經系統，還會破壞大腦發展，導致注意力不足及學習出現障礙。麥太隨後在有幾百人的媽媽群組分享資訊，許多媽媽都擔心自己的餐具用來餵BB會有不良影響。
中大教授史東甫拆解檢測液原理
香港中文大學化學系兼任副教授史東甫博士接受《東張西望》主持李旻芳訪問時解釋，市面上買到的測試劑基本成份是強酸加上一些化學物，目的是將不鏽鋼表面的氧化物和保護層侵蝕，令底層金屬暴露後起化學反應顯出顏色，從而判斷屬於哪個級別的不鏽鋼。他更即場以一個304不鏽鋼飯盒做實驗，先用砂紙磨出一個位置，再滴上試劑，大約兩分鐘後磨損位置逐漸變紅，證明即使是304不鏽鋼，如果出現磨損亦有可能釋出錳。
史東甫指保養比選擇不鏽鋼更重要
史教授強調，200系和300系的不鏽鋼內裡都含有錳元素，只是含量多與少的分別，「表層保護得好，使用都安全，也不容易生鏽」。他提醒大家不用一窩蜂買檢測液測試家中廚具，因為試劑具有強酸性，一經測試後廚具就要報廢。他表示日常保養比選擇不鏽鋼種類更加重要，當不鏽鋼出現嚴重磨損，例如表面有大面積刮痕、撞凹甚至生鏽，都會釋出重金屬，這時候就需要淘汰。「大家安全正確使用不鏽鋼物品就可以食得安心和放心。」
網民熱議家中餐具是否需要全部換掉
節目播出後引起大量網民討論，不少人表示「睇完即刻想買支檢測液試下」，亦有人擔心家中用了多年的鍋鏟和匙羹是否早已釋出重金屬。有網民留言「用咗十幾年嘅鑊原來可能有問題」，亦有人理性回應「教授都話保養好就得，唔使太驚」。部分家長則表示會立即檢查小朋友的餐具品牌和標示，確保屬於304或316食品級不鏽鋼，避免繼續使用來歷不明的廉價產品。