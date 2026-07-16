東張西望｜網傳測試劑驗不鏽鋼優劣 何沛珈實測餐具變紅安全真相

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東張西望》今集（16/7）報導近日一款不鏽鋼檢測液在網上爆紅，不少家長用後驚覺家中餐具竟然全部「中招」，滴上試劑即刻變紅，網傳代表含有毒物質，長期使用更可能影響神經系統甚至「食壞腦」，令一眾港爸港媽人心惶惶，但專家拆解後的真相卻出乎意料。

《東張西望》實測餐具半數變紅色

東張西望》節目組網購了一隻聲稱「一滴辨真偽」的不鏽鋼檢測液，主持何沛珈隨機準備了數支沒有標明材質的餐具進行測試。根據說明書指示，試劑滴上後如果在50秒內變紅，即屬於200系列不鏽鋼，代表錳含量偏高。結果等待約3分鐘後，餐刀和匙羹均顯示為202系列，而叉則分別顯示為304和301，四支餐具中有一半變成紅色，即錳含量超出食品級標準。網傳200系列不鏽鋼為節省成本，會用大量廉價的錳來取代貴金屬鎳，甚至有機會使用回收廢鋼製造，當中的重金屬鉛難以完全去除，使用來歷不明的不鏽鋼鍋具更有可能增加中毒風險。

麥太驚覺兩名幼兒長期用劣質餐具

住在港島的麥太向《東張西望》主持何沛珈表示，她留意到網上關於不鏽鋼的測試後，便買來檢測液一試，結果令她大為震驚。她指家中餐具「一點就立即變紅」，根據試劑顯示屬於200系列不鏽鋼，錳含量偏高。最令她擔心的是，家中兩名小朋友都在3歲以下，長期使用這些餐具餵食。她上網了解到，如果身體吸收過量錳元素，對小孩而言不止影響神經系統，還會破壞大腦發展，導致注意力不足及學習出現障礙。麥太隨後在有幾百人的媽媽群組分享資訊，許多媽媽都擔心自己的餐具用來餵BB會有不良影響。

中大教授史東甫拆解檢測液原理

香港中文大學化學系兼任副教授史東甫博士接受《東張西望》主持李旻芳訪問時解釋，市面上買到的測試劑基本成份是強酸加上一些化學物，目的是將不鏽鋼表面的氧化物和保護層侵蝕，令底層金屬暴露後起化學反應顯出顏色，從而判斷屬於哪個級別的不鏽鋼。他更即場以一個304不鏽鋼飯盒做實驗，先用砂紙磨出一個位置，再滴上試劑，大約兩分鐘後磨損位置逐漸變紅，證明即使是304不鏽鋼，如果出現磨損亦有可能釋出錳。

史東甫指保養比選擇不鏽鋼更重要

史教授強調，200系和300系的不鏽鋼內裡都含有錳元素，只是含量多與少的分別，「表層保護得好，使用都安全，也不容易生鏽」。他提醒大家不用一窩蜂買檢測液測試家中廚具，因為試劑具有強酸性，一經測試後廚具就要報廢。他表示日常保養比選擇不鏽鋼種類更加重要，當不鏽鋼出現嚴重磨損，例如表面有大面積刮痕、撞凹甚至生鏽，都會釋出重金屬，這時候就需要淘汰。「大家安全正確使用不鏽鋼物品就可以食得安心和放心。」

網民熱議家中餐具是否需要全部換掉

節目播出後引起大量網民討論，不少人表示「睇完即刻想買支檢測液試下」，亦有人擔心家中用了多年的鍋鏟和匙羹是否早已釋出重金屬。有網民留言「用咗十幾年嘅鑊原來可能有問題」，亦有人理性回應「教授都話保養好就得，唔使太驚」。部分家長則表示會立即檢查小朋友的餐具品牌和標示，確保屬於304或316食品級不鏽鋼，避免繼續使用來歷不明的廉價產品。

東張西望 不鏽鋼檢測液 《東張西望》節目組網購了一隻聲稱「一滴辨真偽」的不鏽鋼檢測液，並隨機準備了數支沒有標明材質的餐具進行測試。（圖片來源：TVB）
《東張西望》節目組網購了一隻聲稱「一滴辨真偽」的不鏽鋼檢測液，並隨機準備了數支沒有標明材質的餐具進行測試。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 東張主持何沛珈網購不鏽鋼檢測液作測試。（圖片來源：TVB）
東張主持何沛珈網購不鏽鋼檢測液作測試。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 麥太自行檢測發現家中不鏽鋼餐具多為劣質。（圖片來源：TVB）
麥太自行檢測發現家中不鏽鋼餐具多為劣質。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 不鏽鋼餐具主要分為 200、300 和400系列。（圖片來源：TVB）
不鏽鋼餐具主要分為 200、300 和400系列。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 具滴測試液後若變紅色顯示或因錳超標。（圖片來源：TVB）
具滴測試液後若變紅色顯示或因錳超標。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 不鏽鋼有不同種頪和級別。（圖片來源：TVB）
不鏽鋼有不同種頪和級別。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 史東甫為觀眾作測試並拆解不鏽鋼安全之謎。（圖片來源：TVB）
史東甫為觀眾作測試並拆解不鏽鋼安全之謎。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 何沛珈訪問街坊如何分辨不鏽鋼廚具。（圖片來源：TVB）
何沛珈訪問街坊如何分辨不鏽鋼廚具。（圖片來源：TVB）
東張西望 不鏽鋼檢測液 何沛珈訪問媽咪級街坊，多數目測質素去選擇不鏽鋼食具。（圖片來源：TVB）
何沛珈訪問媽咪級街坊，多數目測質素去選擇不鏽鋼食具。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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