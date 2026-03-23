東張西望｜業主出租住戶證無本生利 甘詠寧狂追涉案男子 網民激讚

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屯門一個私人屋苑業主陳女士最近發現，有同屋苑業主竟然將住戶證出租賺錢，每月收費高達1,000元，一年可賺12,000元。這種零成本賺錢方法在各區屋苑都有出現，令真正住戶感到困擾，更可能觸犯法律。

屋苑住戶證租金每月千元起跳

東張西望》攝製隊在二手拍賣平台搜尋，發現不少業主出租住戶證，租金從每月300至1,000元不等，遍佈將軍澳、紅磡、元朗等地區。以陳女士的屯門屋苑為例，業主叫價1,000元一個月，而且要租就至少要租一年。該屋苑會所設施豐富，有兩個健身室，其中一個24小時開放，更有六個泳池，包括四個室外、一個室內及兒童嬉水池，還有遊樂場、遊戲機中心、K房等設施。

觀塘業主爽快承認出租住戶證

攝製隊成功約到觀塘一個私人屋苑業主商談，對方標價800元出租住戶證，希望長租至少三個月以上。該名業主殷勤介紹屋苑應用程式使用方法，更聲稱支付800元物有所值，因為獲得住戶證後還可以招呼朋友一起進去玩。當被問及萬一被管理處發現怎麼辦，業主稱沒有法例規定不許出售住戶證，只要自稱是他的親戚就可以蒙混過關。

律師指出租住戶證或觸犯欺詐罪

謝天良律師表示，涉事業主造了假的住戶證讓外人使用，有機會觸犯欺詐罪。而外人假扮住戶租住戶證進入別人屋苑，則觸犯了盜竊罪條例第18A條的「以欺騙手段取得服務」罪。將軍澳天晉業主小組委員會主席黎兆聰指出，有些住戶出租住戶證用作租用設施，甚至使用會所場地替學生補習，這些行為會佔用會所資源，增加設施損壞情況，長遠來說會導致管理費增加。

甘詠寧追訪業主遭對方逃走

當攝製隊聲稱到銀行取錢給觀塘業主下訂時，主持甘詠寧突然出動追訪。該名業主見狀轉身就走，一向有跑長跑的甘詠寧也尾隨不捨，追到人流密集的商場內。最後該名業主走進商場內，攝製隊無法繼續追蹤，對方並無回應任何問題。事後這名業主刪除了二手拍賣平台的帖子。

網民熱議甘詠寧追訪表現

網民對事件反應熱烈，有人認為「點解要賣住戶證？做生意姐講供求架！有人買咪有人賣囉」。更多網民讚賞甘詠寧的追訪表現，留言「甘詠寧跑完仲可以斯文+氣定神閑做第二個訪問」、「甘詠寧喪跑，Respect！上次敏巧放蛇都respect！」，甚至有網民建議「下次要提高東張入職要求！要有至少兩年半馬或全馬經驗！起碼要跑贏甘仔先」。

東張西望 住戶證 業主陳女士向東張主持甘詠寧表示，最近發現自己屋苑都有業主賺這些輕鬆錢。（圖片來源：TVB）
業主陳女士向東張主持甘詠寧表示，最近發現自己屋苑都有業主賺這些輕鬆錢。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 屋苑會所光是泳池就有六個，包含四個室外、一個室內，還有兒童嬉水池。（圖片來源：TVB）
屋苑會所光是泳池就有六個，包含四個室外、一個室內，還有兒童嬉水池。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 攝製隊「放蛇」假扮有興趣長租，他就馬上殷勤介紹屋苑的應用程式是怎樣使用。（圖片來源：TVB）
攝製隊「放蛇」假扮有興趣長租，他就馬上殷勤介紹屋苑的應用程式是怎樣使用。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 攝製隊聲稱到銀行取錢給他下訂，在他等我們付錢期間，主持甘詠寧是時候出動了！（圖片來源：TVB）
攝製隊聲稱到銀行取錢給他下訂，在他等我們付錢期間，主持甘詠寧是時候出動了！（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 這名業主轉身就走，一向有跑長跑的甘詠寧也尾隨不捨。（圖片來源：TVB）
這名業主轉身就走，一向有跑長跑的甘詠寧也尾隨不捨。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 甘詠寧追到這個人流密集的商場。（圖片來源：TVB）
甘詠寧追到這個人流密集的商場。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 該名業主聲稱支付800元物有所值！（圖片來源：TVB）
該名業主聲稱支付800元物有所值！（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 甘詠寧不斷追問該業主，但他並無回應任何問題。（圖片來源：TVB）
甘詠寧不斷追問該業主，但他並無回應任何問題。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 該名業主一路跑，甘詠寧繼續追訪！（圖片來源：TVB）
該名業主一路跑，甘詠寧繼續追訪！（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 該名業主走進去商場內，攝製隊無法繼續追蹤。（圖片來源：TVB）
該名業主走進去商場內，攝製隊無法繼續追蹤。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 謝天良律師表示，涉事業主造了假的住戶證，讓外人使用，有機會觸犯了欺詐罪。（圖片來源：TVB）
謝天良律師表示，涉事業主造了假的住戶證，讓外人使用，有機會觸犯了欺詐罪。（圖片來源：TVB）
東張西望 住戶證 將軍澳天晉業主小組委員會主席黎兆聰表示，有些住戶會出租住戶證，用作租用設施，甚至使用會所場地替學生補習。這些行為會佔用會所資源，增加設施損壞情況，長遠來說會導致管理費增加。（圖片來源：TVB）
將軍澳天晉業主小組委員會主席黎兆聰表示，有些住戶會出租住戶證，用作租用設施，甚至使用會所場地替學生補習。這些行為會佔用會所資源，增加設施損壞情況，長遠來說會導致管理費增加。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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