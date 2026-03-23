東張西望｜業主出租住戶證無本生利 甘詠寧狂追涉案男子 網民激讚
屋苑住戶證租金每月千元起跳
《東張西望》攝製隊在二手拍賣平台搜尋，發現不少業主出租住戶證，租金從每月300至1,000元不等，遍佈將軍澳、紅磡、元朗等地區。以陳女士的屯門屋苑為例，業主叫價1,000元一個月，而且要租就至少要租一年。該屋苑會所設施豐富，有兩個健身室，其中一個24小時開放，更有六個泳池，包括四個室外、一個室內及兒童嬉水池，還有遊樂場、遊戲機中心、K房等設施。
觀塘業主爽快承認出租住戶證
攝製隊成功約到觀塘一個私人屋苑業主商談，對方標價800元出租住戶證，希望長租至少三個月以上。該名業主殷勤介紹屋苑應用程式使用方法，更聲稱支付800元物有所值，因為獲得住戶證後還可以招呼朋友一起進去玩。當被問及萬一被管理處發現怎麼辦，業主稱沒有法例規定不許出售住戶證，只要自稱是他的親戚就可以蒙混過關。
律師指出租住戶證或觸犯欺詐罪
謝天良律師表示，涉事業主造了假的住戶證讓外人使用，有機會觸犯欺詐罪。而外人假扮住戶租住戶證進入別人屋苑，則觸犯了盜竊罪條例第18A條的「以欺騙手段取得服務」罪。將軍澳天晉業主小組委員會主席黎兆聰指出，有些住戶出租住戶證用作租用設施，甚至使用會所場地替學生補習，這些行為會佔用會所資源，增加設施損壞情況，長遠來說會導致管理費增加。
甘詠寧追訪業主遭對方逃走
當攝製隊聲稱到銀行取錢給觀塘業主下訂時，主持甘詠寧突然出動追訪。該名業主見狀轉身就走，一向有跑長跑的甘詠寧也尾隨不捨，追到人流密集的商場內。最後該名業主走進商場內，攝製隊無法繼續追蹤，對方並無回應任何問題。事後這名業主刪除了二手拍賣平台的帖子。
網民熱議甘詠寧追訪表現
網民對事件反應熱烈，有人認為「點解要賣住戶證？做生意姐講供求架！有人買咪有人賣囉」。更多網民讚賞甘詠寧的追訪表現，留言「甘詠寧跑完仲可以斯文+氣定神閑做第二個訪問」、「甘詠寧喪跑，Respect！上次敏巧放蛇都respect！」，甚至有網民建議「下次要提高東張入職要求！要有至少兩年半馬或全馬經驗！起碼要跑贏甘仔先」。