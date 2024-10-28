東張西望｜「何伯2.0」為細28歲小三趕走女兒 大爆金句勁過「何伯」？
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在最新一集的《東張西望》中，吳小姐透露母親去世不久，其父親就帶了一位新女友回家，並狠心趕走女兒及孫女，這位有樓有公司的有錢吳爸爸和他的小三，被網民封為「何伯新何太2.0」。
七旬翁亡妻2個月即帶細28年小三返屋企 大爆金句勁過「何伯」？
苦主吳小姐在《東張西望》中，投訴媽媽在2021年剛過世2個月時，73歲父親就表示要「搵新女」照顧自己，再過多2個月後真的帶新女回家。吳小姐更發現新女細父親28年，與吳小姐一樣年齡，她認為該女似乎對她父親的財產有所圖謀，而吳小姐父親卻說了「何伯」差不多的對白，指：「佢咩人我點會唔知呀！」大爆已一起10多年，更強調自己有錢，有小三、小四、小五有甚麼問題？吳小姐感到無奈回應：「你開小學呀？小三、小四、小五」。
仲趕個女走！唔走每月收20萬租金
自從新女友的出現後，吳小姐與父親的關係急劇惡化。吳小姐拒絕父親讓新女友搬入屋，卻被父親要求搬離住宅，如果不搬就要求她每月支付20萬元的租金。此外，她透露曾在2020年將600萬元的賣樓錢存入父親的賬戶，希望能夠得到更高的利息回報。然而，自去年起，她發現父親不再給她利息，現在她想要取回這筆錢卻困難重重。
網民：富貴版何伯？
不少網民睇完最新一集的《東張西望》後，認為超似「富貴版何伯」、「何伯2.0」，更指小三似乎比何太正很多也厲害很多，支持女兒吳小姐告上法庭拿回600萬：「實在太多咸伯，又太多河馬了」、「又一隻河馬出現」、「成功版河馬」、「男人去到某個年紀，就會想證明自己仲係好掂」、「我支持個女直接同老豆法庭見」、「何伯450萬，吳伯最小4500萬資產，心動唔心動」等。
但亦有網民質疑吳小姐已40多歲有兩個女，仍要靠父親養，現在父親說不養她，就「報東張」公審父親，也有網民指她講到尾都只是想爭家產。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：YouTube＠東張+資料或影片來源：原文刊於NewMonday