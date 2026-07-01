東張西望｜俞可程黑絲採訪冒警案搶Fo 歷年錯重點造型逐個數

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東張西望》最新一集（14/7）報道「冒警」騙案，主持俞可程以黑絲造型現身採訪，再度成為網民熱議焦點！事實上，這位28歲前港姐十強佳麗每次出動採訪，總有網民「錯重點」關注其穿搭多於新聞內容，今次黑絲造型同樣令留言區淪陷，堪稱《東張西望》最強「吸睛體質」主持。

俞可程黑絲採訪冒警騙案再被Cap圖瘋傳

東張西望》昨晚播出「冒警上集」專題，揭露騙徒利用「3661」字頭電話號碼冒充東九龍重案組督察，以邀請市民擔任線人為名實施詐騙，受害人陳小姐共被騙走3,100元。節目內容本身極具警示意義，惟俞可程當集以黑色絲襪配短裙造型亮相，專業地訪問受害人講述被騙經過，畫面一出即被網民大量截圖轉發。社交平台上，不少網民留言「又到Cap圖時間」、「黑絲殺傷力太強」，節目討論區的焦點迅速從騙案本身轉移到俞可程的造型之上。

俞可程向來大方自嘲

對於每次採訪都被「錯重點」，俞可程一向以幽默態度面對。早前她採訪美孚新邨「紙皮婆婆」事件時，胸前樹熊圖案被網民瘋狂討論，她本人親自轉發並回應「實在太搞笑了！」；被上水「咪神」當面嫌棄「太瘦」後，她更即日在社交平台上載黑色泳衣照自嘲「我…太瘦了」，獲網民一致讚賞其大方態度。至於今次黑絲造型引發的關注，俞可程暫未有公開回應，但以她過往的處理風格，相信很快會有幽默互動。

俞可程歷年採訪錯重點造型全回顧

翻查俞可程加入《東張西望》以來的採訪紀錄，幾乎每隔一段時間就會因造型而登上熱搜。採訪巴士車長Alex被女巴士迷騷擾事件時，她以白色迷你裙現身，一雙修長美腿搶盡鏡頭；追訪元朗安老院舍虐老事件時，露膊加短裙無懼寒冷天氣，被網民大讚「敬業到不行」；跪地採訪外傭姐姐時，灰色短裙配合貼地姿勢，專業畫面卻被樹熊圖案搶走所有焦點。網民更為她整理出「錯重點合輯」，每次新片段出街都會被加入這個不斷更新的「資料庫」。

網民封俞可程為東張最強收視密碼

網民對俞可程的採訪造型向來反應熱烈，今次黑絲事件再度引爆討論。有網民留言「俞可程先係東張真正收視密碼」、「每次睇東張都係為咗睇佢著咩衫」、「專業得嚟又養眼，TVB識揀人」。亦有網民認真討論她的採訪能力，指「其實佢問嘢好有條理，只係大家成日錯重點」、「又靚又叻，難怪成日被Cap圖」。隨著「冒警」騙案下集即將播出，不少網民已表示期待俞可程的下一套造型，甚至有人開玩笑稱「下集會唔會著OL套裝」。

東張西望 俞可程 俞可程以黑絲短打造型採訪「冒警騙案」，一雙修長美腿令網民完全「錯重點」！（圖片來源：TVB）
俞可程以黑絲短打造型採訪「冒警騙案」，一雙修長美腿令網民完全「錯重點」！（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 節目一出街，網民紛紛留言話「又到Cap圖時間」，黑絲殺傷力驚人。（圖片來源：TVB）
節目一出街，網民紛紛留言話「又到Cap圖時間」，黑絲殺傷力驚人。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 雖然打扮惹火，但俞可程訪問事主陳小姐時依然表現得非常專業（圖片來源：TVB）
雖然打扮惹火，但俞可程訪問事主陳小姐時依然表現得非常專業（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 俞可程每次出動的穿搭都會成為網民焦點，堪稱《東張》最強「吸睛體質」。（圖片來源：TVB）
俞可程每次出動的穿搭都會成為網民焦點，堪稱《東張》最強「吸睛體質」。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 網民封俞可程為《東張》「真正收視密碼」。（圖片來源：TVB）
網民封俞可程為《東張》「真正收視密碼」。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 被網民大讚敬業兼養眼。（圖片來源：TVB）
被網民大讚敬業兼養眼。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 俞可程露膊加短裙，好清爽。（圖片來源：TVB）
俞可程露膊加短裙，好清爽。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 俞可程短裙仔做訪問，被嫌太瘦。（圖片來源：TVB）
俞可程短裙仔做訪問，被嫌太瘦。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 瞓身跪地訪問外傭。（圖片來源：TVB）
瞓身跪地訪問外傭。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 早前採訪「紙皮婆婆」時，俞可程心口嘅「樹熊圖案」意外爆紅，更大方自嘲「實在太搞笑」。（圖片來源：TVB）
早前採訪「紙皮婆婆」時，俞可程心口嘅「樹熊圖案」意外爆紅，更大方自嘲「實在太搞笑」。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 俞可程曾以白色迷你裙追訪巴士車長事件，青春無敵搶盡鏡頭。（圖片來源：TVB）
俞可程曾以白色迷你裙追訪巴士車長事件，青春無敵搶盡鏡頭。（圖片來源：TVB）
東張西望 俞可程 被嫌棄太瘦後，俞可程即刻喺社交平台反擊，晒出泳照大派福利！（圖片來源：threads）
被嫌棄太瘦後，俞可程即刻喺社交平台反擊，晒出泳照大派福利！（圖片來源：threads）
東張西望 俞可程 俞可程晒泳照大派福利！（圖片來源：threads）
俞可程晒泳照大派福利！（圖片來源：threads）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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