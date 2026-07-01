東張西望｜俞可程黑絲採訪冒警案搶Fo 歷年錯重點造型逐個數
俞可程黑絲採訪冒警騙案再被Cap圖瘋傳
《東張西望》昨晚播出「冒警上集」專題，揭露騙徒利用「3661」字頭電話號碼冒充東九龍重案組督察，以邀請市民擔任線人為名實施詐騙，受害人陳小姐共被騙走3,100元。節目內容本身極具警示意義，惟俞可程當集以黑色絲襪配短裙造型亮相，專業地訪問受害人講述被騙經過，畫面一出即被網民大量截圖轉發。社交平台上，不少網民留言「又到Cap圖時間」、「黑絲殺傷力太強」，節目討論區的焦點迅速從騙案本身轉移到俞可程的造型之上。
俞可程向來大方自嘲
對於每次採訪都被「錯重點」，俞可程一向以幽默態度面對。早前她採訪美孚新邨「紙皮婆婆」事件時，胸前樹熊圖案被網民瘋狂討論，她本人親自轉發並回應「實在太搞笑了！」；被上水「咪神」當面嫌棄「太瘦」後，她更即日在社交平台上載黑色泳衣照自嘲「我…太瘦了」，獲網民一致讚賞其大方態度。至於今次黑絲造型引發的關注，俞可程暫未有公開回應，但以她過往的處理風格，相信很快會有幽默互動。
俞可程歷年採訪錯重點造型全回顧
翻查俞可程加入《東張西望》以來的採訪紀錄，幾乎每隔一段時間就會因造型而登上熱搜。採訪巴士車長Alex被女巴士迷騷擾事件時，她以白色迷你裙現身，一雙修長美腿搶盡鏡頭；追訪元朗安老院舍虐老事件時，露膊加短裙無懼寒冷天氣，被網民大讚「敬業到不行」；跪地採訪外傭姐姐時，灰色短裙配合貼地姿勢，專業畫面卻被樹熊圖案搶走所有焦點。網民更為她整理出「錯重點合輯」，每次新片段出街都會被加入這個不斷更新的「資料庫」。
網民封俞可程為東張最強收視密碼
網民對俞可程的採訪造型向來反應熱烈，今次黑絲事件再度引爆討論。有網民留言「俞可程先係東張真正收視密碼」、「每次睇東張都係為咗睇佢著咩衫」、「專業得嚟又養眼，TVB識揀人」。亦有網民認真討論她的採訪能力，指「其實佢問嘢好有條理，只係大家成日錯重點」、「又靚又叻，難怪成日被Cap圖」。隨著「冒警」騙案下集即將播出，不少網民已表示期待俞可程的下一套造型，甚至有人開玩笑稱「下集會唔會著OL套裝」。