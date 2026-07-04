東張西望｜18歲女打賞主播借大耳窿 墮5間財仔「無底洞」揭掠水黑幕
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《東張西望》今集（4/7）報導18歲學生Lily沉迷直播打賞，花光生活費後經朋友介紹向財務公司借貸，豈料借6,000元到手僅數百元，準時還款仍被巧立名目罰款過萬元，先後向5間財務公司借錢後債務如雪球般膨脹，最終情緒崩潰被祖母揭發事件。
借15,000元到手僅三分之二還款無期限
Lily在《東張西望》節目中透露，她喜歡觀看直播並打賞會唱歌跳舞的主播，初時數十至數百元，後來加碼至數千甚至過萬元。到了4月，她因打賞過度導致連飯錢都沒有，朋友於是給她一個電話號碼，聲稱透過短訊申請借款，不需信貸審查，15分鐘即可到手。Lily首次借款15,000元，實際到手只有約10,000元，每星期需還款1,500元，但還款竟然沒有期數限制。更恐怖的是，若遲供款罰款即變成68,800元，再遲2小時更飆升至88,800元。
Lily先後向5間財務公司借錢愈陷愈深
還不了錢，債主竟推介另一間財務公司讓Lily「以債養債」，令她掉進惡性循環的深淵。她先後向5間財務公司借款，其中一次借30,000多元但到手僅萬多元，最離譜一次借6,000元實收僅800元。即使Lily準時還款，騙徒仍以「入數無寫明」等荒謬理由罰款10,000元，債務金額不斷滾大，完全看不到盡頭。
祖母發現孫女情緒失控即帶她報警求助
借貸無法還清令Lily情緒徹底崩潰，祖母李女士察覺孫女狀態異常，見她情緒失控後追問之下，才得知Lily已深陷財務公司的借貸漩渦，而且還款遙遙無期。李女士見事態嚴重，立即帶同Lily前往警署報案。節目主持曾致電Lily的幾位債主嘗試了解欠款情況，但全部無人接聯。
警方認為案件嚴重已轉交CID接手調查
警方接報後認為事態嚴重，已將案件轉交刑事調查隊（CID）接手跟進。事件曝光後引起網民熱議，有網民留言「18歲就借大耳窿，成世都還唔完」，亦有人批評「打賞主播打賞到要借錢，根本係沉迷」。不少網民對財務公司的手法感到震驚，直指「借6,000蚊到手得幾百，同搶有咩分別」，更有人呼籲年輕人切勿輕信來歷不明的借貸渠道。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期