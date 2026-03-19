東張西望｜弟指控兄侵吞4,500萬財產 大哥母親聯手一舉動極可疑！
機場兄弟激烈衝突 特警現場戒備
事件在機場達到高潮，兩兄弟從口角迅速升級至推撞，現場氣氛極度緊張。機場特警接報後立即趕到現場戒備，防止事態進一步惡化。據了解，兩兄弟原本感情不錯，但為了金錢問題反目成仇，最終演變成公開場合的激烈對峙。
林先生痛訴兄長侵吞財產真相
林先生向《東張西望》主持李旻芳表示，他十多年前主要在內地從事出入口、布疋和房地產生意。妻子在兒子出世不久後去世，當時妻子親戚要求他在眾人面前打開保險箱查看財產分配，林先生需要報警求助。事後兄長建議將內地財產帶回香港，林先生分批將銀行存款和現金等轉交兄長處理。他在佛山的房產因限購問題，當時樓花單位寫在兄長名下，總值達4,500萬元。
母親錄音揭露兄長行為 兒子目擊大伯搬走夾萬
林先生提供的錄音顯示，母親在他面前清楚表達知道兄長的所作所為，但面對兄長時卻採取另一套態度。2024年8月，林先生收到母親和兄長教會牧師的電話，要求他和兒子搬離現時住址，將房屋出租維持林母生活開支。然而林母在與林先生的對話中表示，她並沒有要求他們搬走，顯示事件存在矛盾之處。2024年底，林先生在外地工作期間突然收到兒子求救，表示透過家中閉路電視見到大伯將保險箱拖走，並在林先生工作枱附近拍照，行為極度可疑。林先生兒子因害怕曾到教會求助但無人理會，最終由校長和班主任陪同到沙田警署報警。林先生估計保險箱內存放著所住樓房的樓契等重要文件。
兄長拒絕退還財產 雙方報警處理
其後林先生從工人口中得悉，母親將在12月離開香港前往澳洲，但從未向他提及此事，令他懷疑母親想一走了之。林先生立即到兄長家中對質，要求不要將老人當磨心，同時要求退還財產。但兄長聲稱沒有拿取林先生任何東西，雖然承認當初內地買樓全是林先生的錢，但拒絕退回，只表示不再幫助弟弟。雙方事後都報警處理，警方建議林先生透過民事索償解決糾紛。
網民一面倒狠批兄長行為
事件曝光後引起網民熱烈討論，大部分網民都對兄長的行為表示不滿。有網民直言「擺明吞咗細佬財產，再夾埋個老母走佬，個阿媽偏幫到呢」，亦有人批評「阿哥抬走夾萬，真係好狠！呢個行為完全係入侵人哋住宅偷嘢走」。不過也有網民質疑林先生「做生意走資無報稅，即係自己本身都衰架啦」，認為事件各方都有問題。