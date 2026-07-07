東張西望｜甘仔訪公屋野人媽媽爆喊 惡父拒援助惹公憤 房署終極出手
甘詠寧到場直擊母子後樓梯食飯畫面
《東張西望》攝製隊連日到石硤尾現場深入了解事件，主持甘詠寧（甘仔）到達時，見到被稱為「肥哥哥」的住戶與母親正坐在後樓梯地上，彎腰夾餸食飯，環境焗促悶熱，肥哥哥只能拿出一把大葵扇撥涼。甘仔連番詢問：「這個位置會焗促嗎？」、「在這吃飯不熱嗎？」肥哥哥僅簡短回應：「沒事。」當被問到有沒有社工幫手時，肥哥哥大聲回應：「不用社工。」並否認在後樓梯吃住會影響其他人。不過當話題提到兒子時，媽媽忍不住落淚，但肥哥哥搶著回答：「沒有」需要幫忙，斷然拒絕一切援助。
肥哥哥父親聲大夾惡歪理連篇驅趕攝製隊
正當甘仔嘗試溝通之際，肥哥哥的父親突然回來加入戰團，態度極為強硬。他多次聲大夾惡質問：「你們東張西望，有甚麼望？」、「公眾地方為何不能坐？」、「夜晚在外面睡覺不行嗎？走廊是你的嗎？」更語出驚人稱：「甚麼走火通道呀，有火警班人燒晒啦！」他一時主動帶攝製隊去後樓梯查看，反問放張被子在後樓梯有何不可，一時又突然手指指驅趕攝製隊離開，情緒極度反覆令人難以捉摸。當被問到有沒有在後樓梯大小二便時，他特別激動否認，但被追問有沒有在樓下巴士站小便，卻發惡回應：「個個都有啦，傻佬。」
房署職員保安大舉出動累計扣14分處理個案
攝製隊第二天再回到現場，見到大批房署職員和保安出現，肥哥哥見狀即躲回家中避風頭。其後再有大批保安到場，要求肥哥哥清走後樓梯所有雜物，他來來回回不停將物品搬回家門口，再用膠箱和手推車將全部雜物搬走。保安一直留守監督，直至後樓梯完全清場為止。房署回覆《東張西望》查詢時表示，屋邨辦事處於2024年9月至10月期間發現住戶在走廊放置雜物及在後樓梯進食休息，經多次會面勸喻及發出書面警告後，根據「扣分制」向住戶扣7分。至本月中再次發現違規，再扣7分，累計已被扣14分，辦事處已將個案轉介社會福利署提供協助。
網民熱議一家三口處境有人同情有人嬲爆
報料人林先生向甘詠寧表示：「我希望社會福利署或者其他部門可以幫這家人，他們或因逼於無奈。」事件播出後引起網民熱烈討論，有人認為一家三口可能有難言之隱，單位內塞滿雜物連站的位置都沒有，根本無法正常生活，希望社福機構能真正介入協助。但亦有不少網民對父親的態度感到憤怒，認為他歪理連篇、聲大夾惡，明明霸佔公共地方影響鄰居卻拒絕承認問題，更拒絕社工幫助，質疑這種態度如何能改善現狀。房署表示住戶已表達希望改掉陋習，目前持續監察中。