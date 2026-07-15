東張西望｜冒警下集 假Madam登場勒索加碼 踢爆兩大騙案屬同一黨
潘Sir要求市民轉帳當線人展開拘捕行動
事件始於一通「3661」字頭的來電，自稱東九龍重案組第二隊警員的「潘Sir」，分別聯絡何生及陳小姐，聲稱需要他們擔任線人，協助偵破一宗「刮刮樂」遊戲騙案。「潘Sir」指示兩人將金錢轉入指定戶口，聲稱是為疑犯製造犯罪證據，隨後宣布展開拘捕行動，聲稱疑犯匿藏於馬鞍山。整個過程在一日之內發生，「潘Sir」明顯想快刀斬亂麻，在受害人反應過來之前完成詐騙。
Madam Cheung突然登場加碼要求再轉數
正當「拘捕行動」進行期間，一名自稱財富組高級督察的「Madam Cheung」突然現身，聯絡受害人稱收到最新情報，指疑犯與其妻子均有份詐騙，上級下令要一併拘捕。「Madam Cheung」要求何生多轉800元給「疑犯老婆」，又要求陳小姐再轉650元，否則此前墊付的3,100元將不獲退回。何生感到懷疑拒絕配合，翌日更收到騙徒傳來聲稱已拘捕疑犯的照片，但他一眼便認出只是網上圖片。陳小姐則表示已經沒錢，拒絕再過數，最終她被騙走3,100元，何生損失約800元。
潘Sir頭像盜用深水埗總督察鄭騏鋒照片
東九龍總區警察總部接受訪問時證實，「潘Sir」提供的警員編號和名字完全對不上，而「3661」字頭電話可透過電腦程式假冒。更諷刺的是，「潘Sir」使用的頭像竟是深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒的照片，盜用自鄭Sir去年出席一個警方發布會的畫面——而當時鄭Sir正公布一宗涉案金額超過7,400萬元的「假冒官員」電話騙案。警方強調，警員絕對不會要求市民轉帳、匯款或索取金錢，「任何聲稱『請求協助』並要求墊支費用，必屬詐騙！」
刮刮樂騙案與冒警集團證實屬同一團伙
調查發現，「潘Sir」最初分別發給陳小姐和何生一個楊姓疑犯的電話號碼。節目工作人員扮成線人聯絡該疑犯，對方竟掉轉槍頭反指工作人員冒警，一提到「刮刮樂」即時收線。陳小姐回憶當初加入刮刮樂群組時，有人自稱中獎並不斷游說她支付手續費，經聲音比對後，她認為該人與「潘Sir」是同一人：「佢知道我嘅情況，食髓知味想再騙多我一次。」事件證實刮刮樂詐騙與冒警行騙基本上是同一團伙運作，騙徒對警方運作十分熟悉。
網民質疑騙徒大費周章只騙幾千元
事件曝光後引起網民熱議，不少人對騙徒的「投入產出比」感到匪夷所思：「搞咁大陣仗，加埋先騙到唔夠4,000蚊」、「呢班人如果用同樣嘅精力去做正經嘢，早就發達」。亦有網民提醒身邊長輩注意：「記住警察唔會叫你轉帳，呢句要同屋企人講一百次」、「依家啲騙徒連警察相都敢偷嚟用，真係防不勝防」。