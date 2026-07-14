東張西望｜冒警上集 「3661」警署來電大解密 騙徒呃做線人「轉賬」執行任務

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東張西望》今集（14/7）揭露一宗精心策劃的冒警騙案，騙徒利用「3661」字頭電話號碼取信於人，更以偽造委任證及警方文件作掩護，邀請受害市民擔任「線人」協助破案，實質誘騙對方轉帳匯款。整個騙局環環相扣，連報案紀錄都能準確說出，令事主防不勝防。

俞可程黑絲採訪成焦點 騙徒自稱重案組邀事主當線人

主持俞可程身穿黑絲襯短褲採訪事主陳小姐，美腿若隱若現，成功吸引大批網民視線。而今次個案源於陳小姐早前在網上參與一個名為「刮刮樂」的遊戲，聲稱中獎8萬元卻被要求繳交手續費，最終繳付約2,500元後獎金全無影蹤，陳小姐隨即在網上報警。其後，一名自稱「東九龍重案組第二隊」的潘Sir透過WhatsApp致電陳小姐，聲稱她報案涉及的詐騙案已拘捕爪牙但主腦在逃，案件涉及18名受害者、涉款達100萬元，邀請她擔任線人協助警方。潘Sir不但能準確說出陳小姐的案件編號、報案資料及落口供地點，更以一個3661字頭的電話號碼致電事主，來電顯示確實標示「香港警務處」，同時傳送穿著制服出席刑事簡報會的頭像照片及偽造委任證，令陳小姐深信不疑。另一名市民何先生亦以相同手法被「招募」為線人。

陳小姐按指示轉帳3,100元製造所謂犯罪證據

取得事主信任後，潘Sir隨即展開「行動部署」，分別向陳小姐及何先生提供疑犯電話號碼及銀行戶口，要求他們喬裝受害人將金錢匯入指定戶口，聲稱此舉可製造對方犯罪的鐵證。為消除事主對自掏腰包的疑慮，潘Sir更傳送一份印有警方徽章的PDF文件，內容顯示事主可向「財庫部」申請1,500元預算開支，事後更可獲發一倍線人費合共3,000元，拘捕疑犯後另有獎金。陳小姐因希望協助警方將騙徒繩之於法，不想更多市民受害，最終按指示分多次轉帳共3,100元至該戶口。

全港52間警署電話均以3661開頭成騙徒利用工具

騙徒之所以能成功取信於人，關鍵在於巧妙利用了一個鮮為人知的事實——全港52間可供報案的警署電話號碼，全部以「3661」四個數字開頭。騙徒正是利用這組號碼的公信力，配合偽造的委任證及警方內部文件，建構出一套極具說服力的冒警劇本。事實上，潘Sir最初以6字頭號碼透過WhatsApp聯絡事主，其後再以3661字頭號碼致電「驗證身份」，兩步操作令事主完全放下戒心。經深入調查後更發現，這位自稱督察的潘Sir竟然與線人早已相識，而在準備「拘捕疑犯」的關鍵時刻，另一名自稱「財富組高級督察」的張姓女督察突然介入，要求事主執行額外任務，令騙局進一步升級。

網民震驚3661號碼竟成詐騙新手段紛紛提醒親友

事件曝光後隨即引發網民熱議，不少人表示從未想過警署電話號碼會被騙徒利用，直言「以後見到3661都唔敢接」、「呢班人做嘢真係專業過拍戲」。亦有網民指出騙徒能準確說出報案資料，懷疑個人資料早已外洩，提醒其他市民「警方唔會叫你轉錢做證據」。部分網民則對陳小姐表示同情，認為騙徒手法層層遞進、文件偽造逼真，一般人確實難以分辨，紛紛將相關資訊轉發予親友以作警惕。

東張西望 冒警 上集 3661 陳小姐報東張，向俞可程講述遭騙徒冒警詐騙經過。（圖片來源：TVB）（圖片來源：TVB）
陳小姐報東張，向俞可程講述遭騙徒冒警詐騙經過。（圖片來源：TVB）（圖片來源：TVB）
東張西望 冒警 上集 3661 俞可程的招牌黑絲，成為網民焦點。（圖片來源：TVB）
俞可程的招牌黑絲，成為網民焦點。（圖片來源：TVB）
東張西望 冒警 上集 3661 俞可程的打扮永遠不會令粉絲失望！（圖片來源：TVB）
俞可程的打扮永遠不會令粉絲失望！（圖片來源：TVB）
東張西望 冒警 上集 3661 假警察潘Sir向事主聲稱香港無人敢冒警。（圖片來源：TVB）
假警察潘Sir向事主聲稱香港無人敢冒警。（圖片來源：TVB）
東張西望 冒警 上集 3661 陳小姐曾因是「刮刮樂」騙案受者而報警。（圖片來源：TVB）
陳小姐曾因是「刮刮樂」騙案受者而報警。（圖片來源：TVB）
東張西望 冒警 上集 3661 何先生向東張主持講述被假警察邀請當線人經過。（圖片來源：TVB）
何先生向東張主持講述被假警察邀請當線人經過。（圖片來源：TVB）
東張西望 冒警 上集 3661 騙圖向事主聲稱可向警方財富組申請預支款並有線人費。（圖片來源：TVB）
騙圖向事主聲稱可向警方財富組申請預支款並有線人費。（圖片來源：TVB）
東張西望 冒警 上集 3661 下一集東張西望將揭開冒警騙徒潘Sir真面目。（圖片來源：TVB）
下一集東張西望將揭開冒警騙徒潘Sir真面目。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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