東張西望｜冒警上集 「3661」警署來電大解密 騙徒呃做線人「轉賬」執行任務
俞可程黑絲採訪成焦點 騙徒自稱重案組邀事主當線人
主持俞可程身穿黑絲襯短褲採訪事主陳小姐，美腿若隱若現，成功吸引大批網民視線。而今次個案源於陳小姐早前在網上參與一個名為「刮刮樂」的遊戲，聲稱中獎8萬元卻被要求繳交手續費，最終繳付約2,500元後獎金全無影蹤，陳小姐隨即在網上報警。其後，一名自稱「東九龍重案組第二隊」的潘Sir透過WhatsApp致電陳小姐，聲稱她報案涉及的詐騙案已拘捕爪牙但主腦在逃，案件涉及18名受害者、涉款達100萬元，邀請她擔任線人協助警方。潘Sir不但能準確說出陳小姐的案件編號、報案資料及落口供地點，更以一個3661字頭的電話號碼致電事主，來電顯示確實標示「香港警務處」，同時傳送穿著制服出席刑事簡報會的頭像照片及偽造委任證，令陳小姐深信不疑。另一名市民何先生亦以相同手法被「招募」為線人。
陳小姐按指示轉帳3,100元製造所謂犯罪證據
取得事主信任後，潘Sir隨即展開「行動部署」，分別向陳小姐及何先生提供疑犯電話號碼及銀行戶口，要求他們喬裝受害人將金錢匯入指定戶口，聲稱此舉可製造對方犯罪的鐵證。為消除事主對自掏腰包的疑慮，潘Sir更傳送一份印有警方徽章的PDF文件，內容顯示事主可向「財庫部」申請1,500元預算開支，事後更可獲發一倍線人費合共3,000元，拘捕疑犯後另有獎金。陳小姐因希望協助警方將騙徒繩之於法，不想更多市民受害，最終按指示分多次轉帳共3,100元至該戶口。
全港52間警署電話均以3661開頭成騙徒利用工具
騙徒之所以能成功取信於人，關鍵在於巧妙利用了一個鮮為人知的事實——全港52間可供報案的警署電話號碼，全部以「3661」四個數字開頭。騙徒正是利用這組號碼的公信力，配合偽造的委任證及警方內部文件，建構出一套極具說服力的冒警劇本。事實上，潘Sir最初以6字頭號碼透過WhatsApp聯絡事主，其後再以3661字頭號碼致電「驗證身份」，兩步操作令事主完全放下戒心。經深入調查後更發現，這位自稱督察的潘Sir竟然與線人早已相識，而在準備「拘捕疑犯」的關鍵時刻，另一名自稱「財富組高級督察」的張姓女督察突然介入，要求事主執行額外任務，令騙局進一步升級。
網民震驚3661號碼竟成詐騙新手段紛紛提醒親友
事件曝光後隨即引發網民熱議，不少人表示從未想過警署電話號碼會被騙徒利用，直言「以後見到3661都唔敢接」、「呢班人做嘢真係專業過拍戲」。亦有網民指出騙徒能準確說出報案資料，懷疑個人資料早已外洩，提醒其他市民「警方唔會叫你轉錢做證據」。部分網民則對陳小姐表示同情，認為騙徒手法層層遞進、文件偽造逼真，一般人確實難以分辨，紛紛將相關資訊轉發予親友以作警惕。