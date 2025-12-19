50歲已婚女「報東張」自爆出軌被騙60萬 情夫翻臉全過程曝光
八達通掛飾成搭訕工具 已婚女墮入情網
劉女士在節目中詳述整個被騙經過，當時她在巴士上遇到自稱地盤判頭的丘先生，對方以讚美她的八達通掛飾來搭訕，二人隨即互加微信。雖然雙方都各自有家室，但劉女士坦言一開始只當對方是普通朋友，沒想太多。然而隨著二人經常約會，一段不倫之戀悄然展開，他們只能瞞住雙方的另一半偷偷摸摸見面。當被問及與丘先生有否發生親密關係時，劉女士直認不諱表示「香港冇，但深圳有」，更坦承雙方確實有發生關係。
丈夫患病離世仍被蒙在鼓裡 子女痛斥母親
最令人唏噓的是，劉女士的丈夫後來患病直至去世，都完全不知道妻子紅杏出牆的事實。然而紙包不住火，最終子女還是發現了母親出軌的真相，更埋怨她把錢都交到丘先生手裡，令自己沒錢交學費。劉女士在節目中也坦言子女罵得對，承認自己借了60萬元給丘先生，導致家庭經濟出現問題。兒子更怨恨地表示，母親寧願送錢給外人也不給子女，這番話令劉女士深感愧疚。
甜言蜜語背後藏陷阱 地盤判頭變身騙徒
劉女士向《東張西望》主持林映輝提供的對話記錄顯示，二人在戀愛初期感情非常甜蜜，丘先生經常對她說甜言蜜語，更以「老婆」稱呼對方。然而親暱背後卻要以金錢作交換，丘先生開始以各種藉口要求劉女士轉錢給他。這位自稱地盤判頭的男子聲稱在內地鄉下建別墅，花費了1,000多萬元，加上村內大小事務都要「丘總」出錢，充完大頭鬼後沒錢，便向劉女士開口借錢，首次就要求30萬元。
高鐵收地賠償成誘餌 女事主債台高築
面對丘先生的金錢要求，劉女士這個普通打工仔拿出整副身家都不夠，還要向親戚借錢，導致債台高築。丘先生為了安撫她，聲稱國家建高鐵會橫跨他的村莊，政府會收地並給予賠償，更向劉女士展示土地承包經營權證，以及分享高鐵工程進行的影片，令她以為可以安心等收錢。然而根據網上資料顯示，丘先生鄉下所在的廣東興寧市，高鐵興寧南站早於2024年9月已經開通，而那份經營權證只是代表村民擁有該塊土地的經營權，並未顯示高鐵承諾的賠償範圍和金額。
借錢後即翻臉 情夫拒認欠債
等了一段時間後仍未有賠償消息，劉女士開始催促丘先生，對方態度隨即作出180度轉變。丘先生威脅要拉黑劉女士的微信，之後長期逗留內地與她斷絕來往。當劉女士致電詢問何時才有賠償時，丘先生不停藉詞推搪，甚至否認曾向她借錢。在電話錄音中可聽到丘先生說「我邊有欠你錢啫？你邊有話借錢畀我啫？」當劉女士追問時，他更直接表示「我唔同你講啊！」之後拒絕接聽劉女士的電話。
公屋富豪身份曝光 女事主決定告狀
據劉女士透露，在內地擁有大宅的丘先生，在香港只是跟兒子住公屋。《東張西望》攝製隊根據地址前往希望取得回應，但無人應門。劉女士最終決定向房屋署告狀，指控他在鄉下建別墅但在香港霸佔公屋。這段孽緣令劉女士落得人財兩失，她在節目中痛罵丘先生之餘，也深深自責愧對子女和已離世的丈夫。
網民熱議婚外情騙案 同情中帶批評
節目播出後引起網民熱烈討論，有網民留言「發老姣，害了自已和仔女，皆因沒有判斷力，還以為行緊運」，對劉女士的遭遇既同情又批評。另有網民簡單回應「自願」，認為她是自願被騙。也有網民將此事與電影情節作比較，感嘆都是因為金錢而走上不歸路。這宗婚外情騙案再次提醒大眾，在感情和金錢面前必須保持理智，避免重蹈覆轍。